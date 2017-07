„Napastliwe i stygmatyzujące konferencje”. Waszczykowski mówi o kampanii UE przeciwko Polsce

Witold Waszczykowski poinformował, że polski rząd od wielu miesięcy prowadzi dialog z instytucjami Unii Europejskiej. Jak mówił, rząd cierpliwie tłumaczy, że wiele kwestii ma wymiar wewnętrzny i nie powinno być przedmiotem ingerencji Brukseli.

– Nawet jeśli Unia Europejska ma jakieś uzasadnione pytania, na jakie chciałaby uzyskać odpowiedzi, to dialog nie powinien się toczyć w ten sposób. Nie powinniśmy otrzymywać ultymatywnych kwestii, pytań, stawiania nam terminów. Ten dialog można prowadzić w zupełnie inny sposób, poprzez kanały dyplomatyczne, nie poprzez konferencje prasowe – napastliwe, stygmatyzujące Polskę. Wyrażamy zdziwienie ze sposobu prowadzenia kampanii przeciwko Polsce, ale my będziemy oczywiście cierpliwie tłumaczyć swoje racje, będziemy reformować państwo, ponieważ mamy demokratyczny mandat do tego. Mamy oczekiwania społeczeństwa, aby w Polsce dokończyć transformację, szczególnie w wymiarze sprawiedliwości – zaznaczył szef MSZ.

Zdaniem ministra spraw zagranicznych, szczególnie nieuzasadnione są uwagi unijnych urzędników w przypadku projektów, nad którymi trwają jeszcze prace legislacyjne w polskim parlamencie.

Decyzja Komisji Europejskiej

W sobotę 29 lipca na stronie Komisji Europejskiej pojawiła się informacja, że w związku z opublikowaniem 28 lipca ustawy o sądach powszechnych w Dzienniku Ustaw, zostało wszczęte postępowanie przeciwko Polsce o naruszenie unijnego prawa. Komisja wysłała już oficjalne pismo w tej sprawie do polskich władz, którym KE dała miesiąc na odpowiedź w tej sprawie i podjęcie kroków mających na celu „naprawienie” ustawy.

KE przekazało również informację, że wiceszef Komisji Frans Timmermans skierował pismo do ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego i ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, w którym zaprasza na spotkanie w Brukseli „w jak najszybszym czasie”, by „na nowo otworzyć dialog”.