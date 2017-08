„Prezydentura Andrzeja Dudy zrywa z przekleństwem żyrandola”

Zdaniem Szczerskiego, krytyka w kierunku Andrzeja Dudy, która w ostatnim czasie pojawiła się ze strony jego macierzystego obozu, a jednocześnie komplementy m.in. ze strony Kukiz'15 świadczą o tym, że prezydent „właściwie wypełnia swoją funkcję” i nikt nie może odmówić mu znaczenia na scenie politycznej. – To jest ważne, dlatego że prezydentura Andrzeja Dudy zrywa z tym przekleństwem żyrandola. I to jest prezydentura niezwykle aktywna i znacząca – wskazał Szczerski.

Prezydencki minister podkreślił, że wiele inicjatyw Andrzeja Dudy wpłynęło na zmianę biegu polskiej polityki oraz na pozycję Polski na antenie międzynarodowej. – I to jest ważne, dlatego że to jest znacząca prezydentura. Przywracamy znaczenie, pan prezydent przywraca znaczenie tej funkcji w polskiej polityce – podkreślił pracownik Kancelarii Prezydenta. Zdaniem Krzysztofa Szczerskiego normalną rzeczą są dyskusje między Andrzejem Dudą a poszczególnymi ministrami, bowiem konieczna jest wymiana poglądów, nawet gdy są one „kolizyjne”.