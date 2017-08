MON reaguje na decyzję prezydenta. „Kluczowym czynnikiem zmian jest ukształtowanie nowej kadry dowódczej”

„ Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podjął decyzję, że 15 sierpnia br. nie odbędzie się uroczystość wręczenia nominacji generalskich oraz admiralskich w Siłach Zbrojnych RP ” – poinformowano we wtorek 8 sierpnia w komunikacie Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W krótkim oświadczeniu BBN podało, że „ w ocenie prezydenta, trwające prace i brak uzgodnień dotyczących nowego systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP nie stwarzają warunków do merytorycznej oraz uwzględniającej potrzeby armii oceny przedstawionych kandydatur do awansów generalskich ”.

„ Prezydent oczekuje, że w ramach współpracy Biura Bezpieczeństwa Narodowego z Ministerstwem Obrony Narodowej rozwiązania dotyczące systemu kierowania i dowodzenia zostaną wypracowane w najbliższym czasie, co pozwoli na podjęcie stosownych decyzji kadrowych ” – brzmi komunikat, który ukazał się na stronie internetowej BBN we wtorek po południu.

Do oświadczenia Biura Bezpieczeństwa Narodowego wieczorem tego samego dnia odniósł się resort obrony narodowej. Ministerstwo w pięciu punktach ustosunkowało się do twierdzeń MON. W komunikacie poinformowano, że priorytetem rządu premier Beaty Szydło jest konieczność przywrócenia jednolitego systemu dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. Resort zaznaczył, że projekt wspomnianych zmian został opracowany w ramach Strategicznego Przeglądu Obronnego przeprowadzonego przez MON, a jego wyniki zostały przekazano Biuru Bezpieczeństwa Narodowego.

„W pracach nad nowym modelem systemu dowodzenia brali udział przedstawiciele Prezydenta RP (konkretnie Biura Bezpieczeństwa Narodowego). Następnie model ten był weryfikowany w ramach ćwiczenia dowódczo-sztabowego pk. ZIMA '17, w którym także brali udział przedstawiciele Prezydenta RP” – podkreśliło MON. Zaznaczono ponadto, że na prośbę szefa BBN zorganizowany został cykl spotkań konsultacyjnych z udziałem wiceministra Tomasza Szatkowskiego, a prezydentowi przesłano do konsultacji projekt nowelizacji ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw w zakresie reformy SKiD.

„Proponowany projekt przywraca jednolitość dowodzenia armią, znacznie poszerza kompetencje Prezydenta RP, na ile pozwalają na to przepisy obowiązującej Konstytucji RP, oraz dostosowuje cały system do współdziałania z sojuszniczymi siłami NATO, uwzględniając wymogi narodowego bezpieczeństwa Polski” – podaje MON.

Kluczowe decyzje personalne

„Trzeba podkreślić, że decyzje personalne, kluczowe dla nowego systemu kierowania i dowodzenia zostały, na wniosek Pani Premier i MON, podjęte przez Prezydenta RP w ciągu ubiegłych 12 miesięcy. Kwestie będące wciąż jeszcze przedmiotem dyskusji nie mają znaczenia zasadniczego i mogą zostać uzgodnione w toku dalszych konsultacji” – zaznacza resort obrony narodowej.