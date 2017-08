„Fakt” ujawnił projekt budżetu Kancelarii Sejmu. W 2018 wyda ponad 80 mln zł więcej

W rozmowie z „Faktem” Agnieszka Kaczmarska, szefowa Kancelarii Sejmu, tłumaczyła, że te wydatki mają związek przede wszystkim z pracami remontowymi i budowlanymi, a także organizacją sesji plenarnej NATO w 2018 roku. Jak jednak udowodnił dziennik, poza standardowymi i uzasadnionymi wydatkami, znalazło się kilka, które nie są „pierwszej potrzeby”.

„Fakt” wylicza, na co przeznaczone zostaną pieniądze z budżetu Kancelarii Sejmu w 2018 roku, który wyniesie 564,8 mln zł (to o 83,2 mln zł więcej niż na rok 2017). Pieniądze trafią m.in. do pracowników biur poselskich (nagrody roczne) czy też jako fundusze dla krajowych podróży poselskich. Spore wydatki wiążą się też z remontem restauracji sejmowej, nowe tablety dla parlamentarzystów, a także 6 nowych samochodów (łączna wartość zamówienia na auta to prawie 800 tys. zł).

Na początku tego roku, co opisywała „Rzeczpospolita”, marszałkowie Sejmu i Senatu zdecydowali o zwiększeniu limitu wydatków na remont biur poselskich (o 2 tys. zł), limit na benzynę (o 5 proc.), doszła do tego też 5 proc. podwyżka pokrycia kosztów funkcjonowania posła w Sejmie.