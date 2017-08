Coraz więcej Francuzów niezadowolonych z Macrona. Ten sondaż nie pozostawia złudzeń

Macron niespełna cztery miesiące temu wygrał w wyborach prezydenckich we Francji, a już zaliczył poważny spadek poparcia w sondażach. Z badania przeprowadzonego przez Ifop dla tygodnika „Le Journal du Dimanche” wynika, że z prezydentury Macrona niezadowolonych jest 57 procent Francuzów. Agencja Reutera zauważa, że poparcie dla przywódcy spadło o 14 proc. w porównaniu do sondażu z lipca.

Ankiety Ifop wykazały też, że spadek popularności Macrona od początku jego kadencji był większy, w porównaniu do poprzedniego prezydenta Francji Francois Hollande'a w tym samym okresie jego urzędowania.

Reuters zaznacza, że Macron odbywa wizyty w różnych europejskich stolicach, gdzie zanotował „szereg niepowodzeń”. W Polsce nie milkną echa wypowiedzi francuskiego prezydenta, który stwierdził, że Polska „sama się izoluje” i „idzie w innym kierunku” niż Europa. Co więcej, agencja Reutera ujawniła niedawno, że polski rząd zapraszał Emmanuela Macrona do Warszawy, ale ze strony francuskiej „nie było zbytnich chęci” do złożenia tej wizyty. Agencja podając te informacje powoływała się na dwa źródła.