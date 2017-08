Tarczyński prowokuje na Twitterze. „Czyżby posłanka Schmidt nadal na klęcząco?”

Poseł Dominik Tarczyński znany jest ze swojej kontrowersyjnej aktywności na Twitterze. Teraz swoim dwuznacznym komentarzem na temat posłanki Joanny Schmidt (odebranym jednoznacznie przez komentujących zwolenników posła), po raz kolejny wywołał spore oburzenie w mediach społecznościowych. Seksistowskie pytanie o to, czy posłanka „nadal na klęcząco”, część śledzących go osób uznała nawet za zabawne. „Obleśne komentarze. I to ma niby być ten lepszy sort?” – podsumowała wymianę „dowcipów” na profilu Tarczyńskiego jedna z internautek.

Wpis posła na Sejm RP odnosił się do twitterowej dyskusji pomiędzy Joanną Lichocką z PiS i Joanną Schmidt z Nowoczesnej. Lichocka, w odpowiedzi na krytykę polskiego rządu przez prezydenta Francji Emmanuela, Macrona wzywała do bojkotu francuskich towarów. Schmidt napisała na swoim profilu: „Posłanka Joanna Lichocka powstała z kolan”. Nacięła się na odpowiedź posłanki PiS: „A Pani, Pani poseł chyba nie”... Później we wszystko włączył się Dominik Tarczyński. „Czyżby posłanka @Schmidt_PL nadal na klęcząco” – napisał, podając link do opisanej wymiany zdań.

Recydywa Tarczyńskiego

Obrońcy polityków PiS zwracają uwagę, że ich słowa odnosiły się do symbolicznego klęczenia przed Francją. To jednak nie pierwszy raz, kiedy Dominik Tarczyński w zahaczającym o seksizm tonie odnosił się do Joanny Schmidt. Wcześniejszy taki przypadek miał miejsce, kiedy posłanka zamieściła na Twitterze link do informacji o banerze piętnującym posłów PiS, którzy poparli ustawę o Sądzie Najwyższym. Pojawił się on w centrum Poznania koło ronda Kaponiera, a został ufundowany przez Nowoczesną. „W Poznaniu PiS nie przejdzie. A w innych miastach?:) Dziękuję za wsparcie akcji” – skomentowała Joanna Schmidt.

„Asiu,czy widok Twojej maderskiej bielizny na billboardach także będzie odpowiednim politycznym PR? »Nikt oprócz Ryśka nie przejdzie!« Żenada” – komentował wówczas polityk PiS. Na jego atak zareagował Ryszard Petru, który stwierdził na Twitterze, że „najwyższy czas ignorować posłów przekraczających granice dna”. „Ryszard zanurkował głęęęboko, a teraz ten moralista chce mi mówić o granicach dna? Rysiu powiedz to swojej żonie, maderowy puczysto” – odparł mu Tarczyński.