Kolejny kiepski sondaż dla Macrona. Znów spadek, nie ufa mu większość Francuzów

To drugi sondaż, który wskazuje tendencję spadkową w ocenie Emmanuela Macrona przez francuskie społeczeństwo. Zaledwie cztery miesiące temu Macron wygrał w wyborach prezydenckich (zdobywając 66 proc. głosów), a już można mówić o tym, że czeka go sporo pracy „na własnym podwórku”. Z sondażu Harris Interactiv, który opublikowała m.in. agencja Reutera, wynika, że świeżo upieczonemu prezydentowi Francji ufa 46 proc. respondentów (spadek o 5 proc. w stosunku do analogicznego badania). Reuters zauważa, że w stosunku do czerwcowego sondażu, zaufanie do Macrona spadło o 13 punktów procentowych (wynosiło wówczas 59 proc.).

Kilka dni wcześniej opublikowano wyniki badania Ifop dla tygodnika „Le Journal du Dimanche”. Wynikało z niego, że z prezydentury Macrona niezadowolonych jest 57 procent Francuzów. Ankiety Ifop wykazały też, że spadek popularności Macrona od początku jego kadencji był większy, w porównaniu do poprzedniego prezydenta Francji Francois Hollande'a w tym samym okresie jego urzędowania.

Reuters zaznacza, że Macron odbywa wizyty w różnych europejskich stolicach, gdzie zanotował „szereg niepowodzeń”. W Polsce nie milkną echa wypowiedzi francuskiego prezydenta, który stwierdził, że Polska „sama się izoluje” i „idzie w innym kierunku” niż Europa. Co więcej, agencja Reutera ujawniła niedawno, że polski rząd zapraszał Emmanuela Macrona do Warszawy, ale ze strony francuskiej „nie było zbytnich chęci” do złożenia tej wizyty. Agencja podając te informacje powoływała się na dwa źródła.