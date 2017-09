Łapiński nie pozostał dłużny na zaczepki wiceministra. Przypomniał Jakiemu „hatakumbę”

„Moi Drodzy, kwestia reparacji wojennych to sprawa oczywista. Skoro Niemcy za zniszczenia wojenne płacą Francji czy Wielkiej Brytanii dlaczego nie Polsce, która poniosła większe straty. Przecież, gdybyśmy te biliony złotych zamiast na odbudowę Polski po niemieckiej hatakumbie – przeznaczyli na rozwój naszego państwa – to Polska była by dziś 2 razy silniejsza ekonomicznie (pisownia oryginalna – red.)” – napisał na swoim Facebooku Patryk Jaki. Wiceminister sprawiedliwości pomylił się jednak, ponieważ użył nieistniejącego słowa „hatakumba”, chcąc napisać „hekatomba”.

Po tej wpadce wiceministra, doszło do wymiany zdań między nim a rzecznikiem prezydenta Krzysztofem Łapińskim. Wszystko przez słowa Łapińskiego, który stwierdził, że gdyby prezydent miał jakieś uwagi co do personalnych zmian w rządzie, to zgłosiłby je prezesowi Prawa i Sprawiedliwości Jarosławowi Kaczyńskiemu. Na to odpowiedział Jaki, który w programie Onetu „Fakt Opinie” stwierdził, że radzi Łapińskiemu, „wzięcie kredytu i zmianę pracy, bo widać, że potrzebuje odpoczynku” (było to nawiązanie do wypowiedzi sprzed lat prezydenta Komorowskiego, który udzielił takiej porady).

W radiowej Trójce, w „Salonie politycznym Trójki” Łapiński odpowiedział na tę zaczepkę ze strony wiceministra. – Oczekiwania, że w Kancelarii Prezydenta nastąpi jakaś „hatakumba” – przepraszam, hekatomba – ministrów są nieuzasadnione – powiedział Łapiński, nawiązując do wpadki Jakiego.