PiS dystansuje PO w sondażu. Trzaskowski: Porażające wyniki. Analizujemy to

Według badania przeprowadzonego przez Kantar Public, rządzące Prawo i Sprawiedliwość cieszy się niesłabnącym poparciem. W porównaniu z ostatnim badaniem wzrosło ono nawet o 2 punkty procentowe do poziomu 38 proc. Gorzej po okresie urlopowym wygląda Platforma Obywatelska ze stratą 2 punktów procentowych i wynikiem 16 proc. poparcia społeczeństwa.

Przepaść dzielącą PiS i PO w sondażach komentowali politycy Platformy Obywatelskiej. – To są porażające wyniki – mówił na antenie RFM FM Rafał Trzaskowski. Poseł zapewnił, że taki rezultat motywuje partię do pracy i analizy. – Dlaczego, skoro PiS depcze demokrację i zaprzecza trójpodziałowi władzy, ma wpadkę za wpadką, nie jest w stanie nawet zareagować na kataklizm te wyniki są tak dobre? Analizujemy to – mówił Trzaskowski.

Zdaniem Grzegorza Schetyny, który był gościem Radia Zet, odpowiedzią na słabe wyniki w sondażach powinna być współpraca partii opozycyjnych. – Kiedy opozycja nie współpracuje, nie jest alternatywą – stwierdził przewodniczący Platformy Obywatelskiej. – Szukamy wariantu, który doprowadzi nas do wspólnej listy wyborczej już samorządowej. I to jest kwestia zrobienia tego w taki sposób, że to musi wynikać jednak z naturalnego zbliżenia, a nie z narzucenia zewnętrznego – wskazał polityk.