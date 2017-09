„To rozwiązanie sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem i logiką”. Prezydent ostro o pomyśle PiS

Prezydent podkreśla, że w PiS był zawsze postrzegany jako polityk umiarkowany, i takie też stanowisko prezentuje obecnie. Jak wskazuje, z Prawem i Sprawiedliwością różni się jednak co do metod, ale nie co do celów. – Mam wrażenie, że działam w zgodzie z wolą Polaków. Szukam kompromisu, to jest zadanie prezydenta jako arbitra. Chcę jak najlepiej tę rolę wypełniać – mówi prezydent.

Andrzej Duda przekonuje, że reforma powinna być przeprowadzona, a on i środowisko PiS są za jej wdrożenie odpowiedzialni. Zaznacza jednak, że nie na wszystkie proponowane przez jego środowisko zmiany mógł przystać. – Zapewne PiS wolałby odwołanie całego Sądu Najwyższego. Ja się na to nie godzę. Dla mnie weryfikacja Sądu Najwyższego przez prokuratora generalnego jest nie do przyjęcia, bo to rozwiązanie sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem i logiką – wskazuje.