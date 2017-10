Skandaliczne słowa szwajcarskiego deputowanego. Porównał świnie do więźniów z Auschwitz

Szokujące słowa deputowanego z ramienia szwajcarskiej partii Zielonych padły podczas czwartkowej debaty na forum Rady Narodu. – Deportowani przez nazistów mieli choć małą szansę na przetrwanie. Świnie skazane są na pewną śmierć – stwierdził polityk w trakcie debaty dotyczącej humanitarnego traktowania zwierząt przeznaczonych na ubój. Jonas bronił się, że porównanie przyszło mu na myśl po obejrzeniu dokumentu, w którym przedstawiony był transport zwierząt z farmy do rzeźni.

Jego słowa wywołały ogromne poruszenie wśród innych deputowanych, którzy domagali się dymisji 40-letniego polityka Zielonych. W sobotę wieczorem Fricker złożył rezygnację, a w liście otwartym do swojej partii przeprosił za użycie „obraźliwego i okropnego porównania”. Sam Holokaust określił mianem „zbrodni, której nie można do niczego porównywać”. „Te słowa były krzywdzące i niefortunne. Złożenie mandatu to najmocniejszy sygnał, jaki mogę dać” – napisał Fricker. Jak podkreśla portal swissinfo.ch, rezygnacja została przyjęta entuzjastycznie nawet przez członków jego ugrupowania.