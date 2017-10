Gdy prezydent wreszcie miał wejść do gabinetu... Zwrot akcji w nowym „Uchu Prezesa”

W najnowszej odsłonie kultowego miniserialu Roberta Górskiego nie zabraknie knucia, niespodziewanych sojuszów i nowych bohaterów. Niepoślednią rolę odegra żona prezydenta, która wykaże się niemałą charyzmą. Do czego to doprowadzi? „Historia, której (być może) będą uczyły się dzieci, rozpoczęła się w sekretariacie TEGO gabinetu. Kiedy do tej pory cicha żona zaczyna podnosić głos a wysłużone krzesło uwiera, wiedz, że coś się dzieje... Jak to się stało, że osoba, która nie mogła dotrzeć do TEGO ucha, postanawia zawalczyć o swoje i opuszcza swój cichy kąt?” – zapowiadają twórcy.

„Ucho Prezesa” to miniserial polityczny, stworzony przez Roberta Górskiego, lidera Kabaretu Moralnego Niepokoju. W 20 odcinku wystąpili: Robert Górski, Mikołaj Cieślak, Izabela Dąbrowska, Sebastian Stankiewicz, Anna Smołowik, Paweł Koślik, Małgorzata Kocik, Wojciech Mecwaldowski i Bartłomiej Magdziarz.