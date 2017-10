„Mam do Ziobry o to żal”. Partyjny kolega krytykuje ministra

Cymański, obok Ziobry i Kurskiego, znalazł się wśród polityków, którzy w 2011 roku po usunięciu z Prawa i Sprawiedliwości utworzyli klub Solidarnej Polski. Z czasem projekt przerodził się w partię, która w 2015 wygrała wybory wspólnie z PiS i Polską Razem Jarosława Gowina.

W sobotę ma się odbyć konwencja SP, o której przebiegu nie został poinformowany Cymański. Jak stwierdził w rozmowie z portalem tvp.info, możliwe że stanie się ona pretekstem do "show" Ziobry uderzającego w Dudę. – Ta konwencja Solidarnej Polski może być tak odczytywana i jest tak odczytywana. Miało być ognisko i miał być grill, a teraz się okazuje, że będą dwie pieczenie na tym samym ogniu. Mówię to jako jeden z czołowych polityków Solidarnej Polski – wskazał Cymański.

Polityk odniósł się też do piątkowego spotkania prezydenta z prezesem PiS. Wcześniej Jarosław Kaczyński krytykował koncepcję wyboru członków KRS przedstawioną przez Andrzeja Dudę. – Największej partii, jaką jest PiS, nie rozgrywa żaden Ziobro, tylko prezes Kaczyński. Jak Kaczyński powie, że to jest dobra zmiana, to i Ziobro powie, że to jest dobra zmiana – skomentował Cymański.