PiS pozbyło się posła. Łukasz Rzepecki poza klubem

Z ustaleń portalu Onet.pl wynika, że za wykluczeniem Rzepeckiego głosowali prawie wszyscy posłowie - tylko dwóch się wstrzymało. Decyzję klubu potwierdzili: rzeczniczka partii Beata Mazurek i wicemarszałek Ryszard Terlecki. Wobec posła została zastosowana też symboliczna kara – został on przesadzony w ławy, gdzie zasiadają parlamentarzyści z Platformy Obywatelskiej.

Rozwód z PiS

Formalne oddalanie się Łukasza Rzepeckiego od PiS zaczęło się przed dwoma tygodniami, kiedy to poseł został odwołany z sejmowej Komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych. Odwołanie miało związek ze zgłoszeniem przez posła Rzepeckiego wniosku o uchylenie immunitetu Dominikowi Tarczyńskiemu.

W niedzielę 1 października za pośrednictwem Twittera rzeczniczka PiS Beata Mazurek poinformowała o kolejnym kroku wobec niepokornego parlamentarzysty. „Poseł Rzepecki został zawieszony w prawach członka PiS, co jest pierwszym krokiem do wydalenia go z partii” – wskazała. W poniedziałek 2 października rzecznik dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski przekazał decyzję Jarosława Kaczyńskiego o zawieszeniu Łukasza Rzepeckiego w prawach członka partii.

Poseł niepokorny

O Łukaszu Rzepeckim głośno zrobiło się już w lipcu, kiedy to nie poparł projektu swojej partii dotyczącego opłaty paliwowej. Rzepecki znalazł się też w gronie trzech posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy nie brali udziału w głosowaniu nad ustawą o Sądzie Najwyższym. Poseł wyjaśnił, że choć popiera reformę sądownictwa, wyjął kartę do głosowania i nie oddał na nią głosu.