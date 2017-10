Konflikt Duda - Ziobro? „Nasza większość jest zbyt krucha, żeby sobie na to pozwolić”

Winne są emocje

– Ataki na mnie pochodzą głównie z jednego środowiska. Wyborcy doskonale pamiętają, że te same osoby w 2011 r. zdradziły Prawo i Sprawiedliwość – powiedział prezydent w wywiadzie dla „Do Rzeczy”, nawiązując do tego, że jest atakowany przez środowisko Zbigniewa Ziobry. Słowa te skomentował Tadeusz Cymański. – Używanie słów takich jak „zdrada” jest dolewaniem oliwy do ognia, jest niepotrzebne – tłumaczy Cymański i dodaje, że prezydent „dotyka rany, która już nie krwawi, ale się nie zabliźniła”. Wypowiedzi Zbigniewa Ziobry poseł określa jako „odmienne zdanie”, nie jako atak na Andrzeja Dudę. Członek Solidarnej Polski krytycznie ocenia słowa swojego lidera o tym, że „w otoczeniu prezydenta są ludzie, którzy niczym larwy chcą się rozwijać w politycznym ciele prezydenckiego zaplecza”. Cymański podkreśla, że to sformułowanie, wywołane przez silne emocje, spotkało się z odpowiedzią prezydenta, z czego cieszy się opozycja licząc na podział w obozie rządzącym.

