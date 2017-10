Kaczyński, Gowin i Ziobro we wspólnym przekazie. „W jedności obozu uczestniczy prezydent”

Lider PiS dodał, że inicjatywy realizowane przez Zjednoczoną Prawicę są dobrze przyjmowane przez społeczeństwo. – Ta dobra zmiana jest zmianą dla Polaków, niezależnie do tego, jakie mają poglądy polityczne i gdzie mieszkają. Chciałbym podkreślić, że jesteśmy wdzięczni i podziękować za to poparcie. Bez tego, nie bylibyśmy w stanie zrobić tego wszystkiego, co zostało uczynione – wskazał Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS podkreślił, że Polska po raz pierwszy została zaliczona do grona „rynków rozwiniętych”. – To ogromny sukces, zmiana statusu naszego kraju – zaznaczył Kaczyński, dodając, że dążeniem polityków Zjednoczonej Prawicy jest rzeczywista zmiana statusu Polski w Europie, co w realnym wymiarze dają sukcesy gospodarcze i siła militarna. – To nie jest łatwe, ale tą drogą razem idziemy, choć przeszkadzają nam z zewnątrz i z wewnątrz. To nasze wspólne przesłanie, które chcieliśmy w połowie kadencji przekazać – zaznaczył Kaczyński. Prezes PiS zapowiedział, że będą dokonywane „korekty” w związku z tym, że potrzebne są pewne zmiany personalne. Zaznaczył jednak przy tym, że niezależnie od partykularnych interesów i ambicji, liczy się jedność obozu. – Liczy się jedność obozu i jestem przekonany, że w tej jedności uczestniczy prezydent Rzeczpospolitej – wskazał Kaczyński.

Jarosław Gowin także zapewnił o jedności obozu Zjednoczonej Prawicy i wskazał, że przed koalicją kolejne wyzwanie polegające na przystąpieniu nowych środowisk: samorządowych, republikańskich i chrześcijańsko-demokratycznych. – Zachowujemy jedność, rozszerzamy się, ale kontynuujemy reformy – zaznaczył wicepremier. Minister nauki i szkolnictwa wyższego zapewnił, że leżąca w jego kompetencjach reforma szkolnictwa wyższego jest realizowana z dużą pieczołowitością ze względu na wagę środowiska naukowego dla rozwoju Polski. – Na pewno w toku dialogu wypracujemy rozwiązania, które pchną do przodu polską naukę, a potem całe gospodarkę i państwo – mówił Jarosław Gowin.

Trzeci koalicjant, Zbigniew Ziobro zaznaczył, że dzięki współpracy trzech partii możliwe jest realizowanie zmian zapowiadanych w kampanii przez Zjednoczoną Prawicę. – Mogę wyrazić wielką radość z tego, że współdziałając możemy zmieniać obraz państwa, które wcześniej było kojarzone z działaniem wyłącznie teoretycznym – zaznaczył szef resortu sprawiedliwości, mówiąc o sukcesach w walce m.in. z szarą strefą.