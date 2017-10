Narodowcy muzą zapłacić Eminemowi. Raper wygrał w sądzie

Eminem złożył skargę przeciwko partii rządzącej Nową Zelandią we wrześniu 2014 roku. Chodziło o wykorzystanie wersji jego przeboju „Lose Yourself” w kampanii wyborczej. 25 października sąd orzekł, że zamieszczony w spocie utwór, zatytułowany„Eminem Esque”, jest wystarczająco podobny do pierwotnej wersji, by naruszać prawa autorskie twórcy. W orzeczeniu podkreślono, że różnice między tymi dwoma utworami są minimalne: bliskie podobieństwa i znikome różnice w bębnach oraz linia melodyczna i wstawki fortepianowe sprawiają, że „Eminem Esque” jest uderzająco podobny do „Lose Yourself”. Sąd uznał, że „Eminem Esque” jest w zasadzie reprodukcją „Lose Yourself”.

Nagranie z wykorzystaniem „Eminem Esque” było odtwarzane w telewizji 186 razy, w trakcie 11 dni, podczas kampanii wyborczej w 2014 roku. Reprezentujący Eminema Garry Williams powiedział, że kultowa kompozycja podlega szczególnym licencjom, a prawa do niej są niezwykle cenne. Utwór „Lose Yourself” został wydany w 2012 roku, był częścią ścieżki dźwiękowej do filmu „8. Mila”. Singiel podbił listy przebojów w Stanach Zjednoczonych i wielu innych krajach. Otrzymał też wiele nagród branżowych. Garry Williams określił go jako „klejnot w koronie” katalogu rapera.

To nie pierwszy raz, gdy Eminem wszczął postępowanie prawne w sprawie naruszenia praw autorskich. W 2004 roku pozwał firmę Apple za używanie jego utworu w jednej ze swoich reklam telewizyjnych bez upoważnienia.