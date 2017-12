„Spokojnie. Pani Premier Beata Szydło nie odchodzi”. Tajemnicza zapowiedź Krystyny Pawłowicz

W czwartek wieczorem Prawo i Sprawiedliwość zakomunikowało formalne rozstrzygnięcie sprawy rekonstrukcji rządu. Na razie partia Jarosława Kaczyńskiego planuje dokonać zmiany jedynie na stanowisku premiera. Rzeczniczka PiS poinformowała o rezygnacji Beaty Szydło i wyznaczeniu Mateusza Morawieckiego na jej miejsce. „Bardzo dziękuję za wszystkie wyrazy wsparcia, podziękowania, za wszystkie tak dla mnie miłe Państwa wpisy. Te dwa lata były dla mnie niezwykłym czasem, a służba dla Polski i Polaków zaszczytem. Dziękuję” – skomentowała na Twitterze sama zainteresowana.

Tuż po ogłoszeniu tej decyzji pojawiły się informacje, że wcale nie oznacza to pożegnania Szydło z rządem. Nieformalne doniesienia potwierdzili m.in. wiceszef MSZ Jan Dziedziczak i posłanka Krystyna Pawłowicz, która we wpisie na Facebooku poinformowała, że Beata Szydło obejmie stanowisko wicepremiera. „Reszta bez zmian. Chwilowa zmiana pozycji i ról !!! W odpowiedzi na „ulicę i zagranicę”. Wszystko jest pod kontrolą !!! Liczymy na dalsze poparcie Polaków dla reform i odbudowywania Polski” – napisała Pawłowicz. „Pani Premier Beata Szydło jeszcze wkroczy do akcji. Do ważnej akcji!” – dodała, dziękując przy tym odchodzącej szefowej rządu za jej dotychczasową pracę.

