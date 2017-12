Po spotkaniu Lubnauer - Trzaskowski. Jest porozumienie ws. kandydata na prezydenta Warszawy

W poniedziałek Katarzyna Lunbauer spotkała się z Rafałem Trzaskowskim, który jeszcze przed wyborami na przwodniczącego Nowoczesnej został wskazany przez RyszardaPetru i Grzegorza Schetynę jako wspólny kandydat Zjednoczonej Opozycji na prezydenta Warszawy.

Sama Lubnauer jeszcze przed wyborami w partii w rozmowie z Wprost.pl zapowiadała, że będzie chciała ponownie usiąść do rozmów, tak by kandydat w Warszawie był częścią szerszego porozumienia przed wyborami samorządowymi. – Powinniśmy usiąść do stołu i porozmawiać o innych miastach, poskładać tę układankę jako całość. Potrzebujemy współpracy w całej Polsce. Nie uważam też, by właściwe było ograniczanie się do Platformy Obywatelskiej. W obecnej sytuacji trzeba szukać porozumienia także m.in. z Polskim Stronnictwem Ludowym i Sojuszem Lewicy Demokratycznej – mówiła pod koniec listopada w rozmowie z Wprost.pl Lubanuer.

W minionym tygodniu przewodnicząca Nowoczesnej spotkała się w szefem Platformy Obywatelskiej, a w poniedziałek z samym zainteresowanym. „Będę rekomendować nowemu zarządowi Nowoczesnej poparcie tandemu Trzaskowski – Rabiej w wyborach warszawskich. Warunkiem jest zbudowanie koalicji do Rady Miasta i Rad Dzielnic, która stworzy stabilne zaplecze polityczne” – napisała na Twitterze Lubnauer.