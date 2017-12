„Tu nie może być żadnych kompromisów. Także wobec Polski”. Kanclerz Austrii o działaniach KE

Najmłodszy w Europie szef rządu ocenił, że nie może być dyskusji, jeśli chodzi o praworządność i demokrację, które określił mianem „niepodlegającego negocjacjom fundamentu Europy”. – Tu nie może być żadnych kompromisów. Także wobec Polski – stwierdził polityk. Jednocześnie Kurz wezwał do okazywania więcej szacunku krajom znajdującym się na wschodzie Unii Europejskiej. – W centralnej i zachodniej Europie ciągle jeszcze zbyt często patrzy się z góry na młodsze państwa unijne na wschodzie Wspólnoty – ocenił. Mówiąc o przyszłości UE, kanclerz negatywnie ocenił propozycję prezydenta Francji Emmanuela Marcona, który postuluje powołanie ministra finansów UE. Jak stwierdził, we wspólnocie nie ma miejsca dla Turcji.

Zdaniem kanclerza Austrii Unia Europejska nie powinna brnąć dalej w politykę migracyjną, jaką prowadziła przez lata, ponieważ ona „zawiodła”. Jako bezsensowne Kurz ocenił zmuszanie uchodźców do relokacji w ramach kwotowego podziału migrantów. – Oni nie chcą jechać do Bułgarii czy Węgier. Chcą trafić do Niemiec, Austrii albo Szwecji – tłumaczył polityk. Jego zdaniem UE powinna skupić się na pomocy migrantom w miejscu ich pochodzenia. Jako możliwe scenariusze wskazał „być może militarne” wsparcie, by możliwe było pozostanie uchodźców w ich ojczyznach lub sąsiadujących z nimi krajach. – Jeśli nie będzie to możliwe, powinno się im pomagać w bezpiecznych strefach na ich własnym kontynencie. UE powinna to wspierać, może nawet organizować i zabezpieczać militarnie – tłumaczył Kurz. Z udostępnionych dotychczas fragmentów wywiadu nie wynika jasno, jakie działania militarne miał na myśli kanclerz.