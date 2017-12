Polityk w ramach protestu podał się do dymisji. Porównał brexit do polityki ustępstw wobec Hitlera

Andreas Adonis to brytyjski polityk cypryjskiego pochodzenia. W rządzie Gordona Browna pełnił funkcję ministra transportu. Pozostał na tym stanowisku do przegranych wyborów w 2010 r. Obecnie Adonis zasiadał w Narodowej Komisji Infrastruktury i był jednym z doradców brytyjskiego rządu ds. infrastruktury. To właśnie komisja, w której zasiadał przedstawiała rządowi zalecenia dotyczące projektów takich jak budowa szybkich połączeń kolejowych. Adonis wielokrotnie ostro wypowiadał się w mediach na temat brexitu. Polityk porównał brexit do polityki appeasementu, a więc polityki brytyjskich ustępstw wobec Adolfa Hitlera w latach 30-tych XX wieku.

Jak podaje BBC, 29 grudnia Adonis w proteście przeciwko brexitowi zrezygnował ze stanowiska przewodniczącego wspieranej przez rząd Narodowej Komisji ds. Infrastruktury. W liście, który opublikował, polityk wyjaśnił powody swojej decyzji. Były minister wyjaśnił, że musi ustąpić z powodu fundamentalnych różnic między nim a rządem w sprawach infrastruktury oraz innych kwestiach politycznych. W jego ocenie Theresa May stała się głosem konserwatywnej i populistycznej partii UKIP Nigela Farage'a, a prowadzona przez szefową rządu polityka doprowadzi Wielką Brytanię na skraj upadku oraz sprawi, że kraj będzie izolowany na arenie międzynarodowej. Zapowiedzi zmian, które mają zostać wprowadzone po brexicie, określił mianem najgorszego ustawodawstwa w jego życiu. W opinii polityka Wielka Brytania mogłaby opuścić UE, przestrzegając wyniku referendum z 2016 r. a jednocześnie nie zrywając zasadniczych stosunków handlowych z Europą.