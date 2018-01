Austria wstąpi do Grupy Wyszehradzkiej? „Nowy kanclerz wesprze jej politykę migracyjną"

Szef luksemburskiego resortu dyplomacji ocenił, że nowy kanclerz Austrii Sebastian Kurz zamierza uprawiać antyeuropejską politykę i możliwe, że jego kraj przystąpi do Grupy Wyszehradzkiej, czyli Polski, Węgier, Czech i Słowacji. – W przypadku polityki migracyjnej, wydaje mi się, że szef austriackiego rządu zamierza wesprzeć Grupę – powiedział polityk. Zastrzegł również, że tzw. model wyszehradzki zakłada odrzucenie dotychczasowej współpracy w ramach Unii Europejskiej.

Asselborn poruszył w wywiadzie również kwestię napływu funduszy unijnych dla Polski. Jego zdaniem, nasz kraj w latach 2014 – 2020 otrzyma łącznie 73 miliardy euro w ramach funduszy pomocowych z budżetu UE. – Oczywiście, jestem za tym, by dzięki środkom finansowym wyrównywać poziom życia we Wspólnocie Europejskiej, ale nie należy wykorzystywać budżetu do wspierania kraju, który nie przestrzega prawa – zaznaczył szef MSZ Luksemburga.