Marszałek Senatu: Osoby głosujące w obronie Stanisława Koguta powinny odejść z polityki

– Jestem głęboko zawiedziony postawą senatorów PiS głosujących w obronie senatora Stanisława Koguta. Senatorowie, którzy głosowali w obronie Stanisława Koguta powinni odejść z polityki – stwierdził Karczewski. Poza tym nie powinno być tajnych głosowań w Senacie. Wszystko powinno być transparentne i przejrzyste. Senatorowie nie powinni kryć się za tajnością, powinni głosować jawnie. Będę wnosił do komisji o zmianę regulaminu, chcę w tej sprawie zmiany przepisów – dodał marszałek.

Karczewski poinformował także o konieczności przeprowadzenia „pilnej nowelizacji regulaminu Senatu” . „Ma ona znieść tajność głosowań personalnych” – napisał na Twitterze szef Kancelarii Senatu Jakub Kowalski.

Sprawa Stanisława Koguta

W Senacie nie wyrażono zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie parlamentarzysty Stanisława Koguta. Za głosowało 32 senatorów, przeciw 37, wstrzymało się od głosu 19 senatorów. O tym, by przychylić się do wniosku prokuratury w sprawie zatrzymania polityka mówił przed posiedzeniem Senatu prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jak poinformowała Beata Mazurek, kierownictwo PiS krytycznie ocenia decyzję w sprawie senatora.

We wtorek 16 stycznia senacka komisja opowiedziała się za odrzuceniem wniosku prokuratury dotyczącego zatrzymania Stanisława Koguta z PiS. W piątek 19 stycznia senatorowie mają podjąć decyzję w tej sprawie. Już w środę Stanisław Karczewski zapowiadał, że ze względu na tajny załącznik dołączony do wniosku przez prokuraturę, obrady izby mogą zostać utajnione. W piątek te zapowiedzi znalazły swoje potwierdzenie w decyzji marszałka. Za utajnieniem obrad zagłosowało 63 senatorów, 9 było przeciwnych, a 15 wstrzymało się od głosu.

Zatrzymany syn senatora

19 grudnia funkcjonariusze CBA zatrzymali pięciu podejrzanych o korupcję. wnioski o areszt dla czterech podejrzanych o przyjmowanie korzyści majątkowych na łączną kwotę blisko 1,2 mln zł skierowała do sądu Prokuratura Regionalna w Katowicach. Wśród podejrzanych jest syn senatora Stanisława Koguta, Grzegorz K.

Senator zrzeka się immunitetu

Stanisław Kogut został zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Taką informację przekazał mediom po posiedzeniu prezydium Komitetu Politycznego PiS wiceprezes partii Joachim Brudziński. W środę 20 grudnia senator poinformował, że dobrowolnie zrzeka się immunitetu. Polityk dodał, że jest do dyspozycji prokuratury, ponieważ zależy mu na tym, aby sprawa została wyjaśniona do końca.

Akcja CBA

Postępowanie prowadzone przez CBA dotyczy udzielania korzyści majątkowych osobom pełniącym funkcje publiczne. Skrupulatnie zebrany w ciągu dwóch lat materiał zobligował CBA do wszczęcia śledztwa w maju 2017 roku. Dowody to m.in. podsłuchy oraz zeznania świadków. Prokuratura wspólnie z CBA ustaliła, że materiał ten uzasadnia skierowanie do Marszałka Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z Ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz przepisów Kodeksu postępowania karnego, wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie senatora RP Stanisława Koguta, którego nazwisko pojawia się w związku z korupcyjnym działaniem zatrzymanych osób.

Zarzuty wobec senatora

Kogut miał wywrzeć wpływ na wydanie decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego, które dotyczyło wpisania do rejestru zabytków budynku dawnego hotelu Cracovia i kina Kijów w Krakowie. W zamian za to senator miał przyjąć obietnicę udzielenia prezydentowi miasta korzyści majątkowej o znacznej wartości, w kwocie 1 miliona złotych. Drugi zarzut dotyczy przyjęcia przez senatora korzyści majątkowej, o wartości co najmniej 170 tysięcy złotych, za pomoc w rozwiązaniu sprawy pomiędzy PKP a innym podmiotem gospodarczym. Senator miał się także podjąć pośrednictwa przy załatwianiu sprawy penitencjarnej skazanego za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Powołując się na wpływy w Areszcie Śledczym w Krakowie, senator miał pośredniczyć w zamianie sposobu odbywania kary przez skazanego na lżejszy system półotwarty, w zamian za korzyść majątkową o wartości co najmniej 24 tysięcy złotych.