Jarosław Kaczyński: Politycy, którzy w ciągu trzech lat zmieniali partię, nie wystartują z list PiS

Kaczyński poinformował o powołaniu przez Radę Polityczną PiS Krzysztofa Sobolewskiego na stanowisko Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego partii. – To stanowisko do tej pory pełnił minister Joachim Brudziński – przypomniał prezes PiS, podkreślając, że ugrupowanie uznało, że minister powinien skupić się na pracy w MSWiA. Nie widzieliśmy żadnego powodu, by nie dokonać zmiany – powiedział prezes PiS. – Krzysztof Sobolewski uzyskał miażdżącą ilość głosów. Na 316 głosów – przeszło 300. Mogę tylko żałować, że sam nie głosowałem – dodał.

Szef partii rządzącej ogłosił również decyzję dotyczącą przyszłych wyborów samorządowych. Stwierdził on, że politycy, którzy w ciągu ostatnich trzech lat zmieniali przynależność partyjną z PiS na inną, nie będą mogli startować z list Prawa i Sprawiedliwości. – Jest takie zjawisko, że niektórzy, nawet usunięci z partii karnie działacze, dziś próbują się dostać do innej partii, sojuszniczej. Są nawet zdaje się i tacy, którzy już kombinują, że u nas nie mieliby większych szans, że może w ramach porozumień sojuszniczych mieliby większe. Nie możemy czegoś takiego tolerować – wskazał prezes PiS.

W sprawie ogłoszenia list kandydatów Kaczyński zapowiedział postępowanie etapami, podkreślając jednak, że „moment przedstawienia kandydatów będzie nieodległy”. – Staramy się podejmować decyzje bazując na szansach konkretnych polityków w wyborach – ogłosił lider Prawa i Sprawiedliwości. – Pełne listy będziemy prezentować gdy rozpocznie się kampania wyborcza – dodał.