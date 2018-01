Jakie plany ma Anna Streżyńska po dymisji? Szykuje działalność na międzynarodową skalę

„Nowe technologie otworzyły nowe perspektywy, które chcemy wykorzystać jako jedni z pierwszych. 31 stycznia wraz z Viktorem Romaniukiem Wanli przedstawimy nową inicjatywę na międzynarodowa skalę” – napisała na Twitterze Anna Streżyńska.

Portal Wirtualnemedia.pl podaje nieoficjalnie, że była minister cyfryzacji może objąć kierownicze stanowisko w spółce technologicznej powiązanej z grupą kapitałową Viktora Romaniuka Wanli oraz platformą gier komputerowych Kinguin. Oficjalne ogłoszenie startu nowej firmy ma nastąpić na konferencji organizowanej 31 stycznia przez Kinguin Poland i planowany jest udział Streżyńskiej w wydarzeniu. Obecnie nie wiadomo czym zajmie się nowa spółka.

Zgodnie z informacjami, które podał Viktor Romaniuk Wanli na swoim facebookowym profilu, firma może działać w branży e-sportowej oraz technologii blockchain. Na to ostatnie może wskazywać udział we wspomnianej konferencji Stephena Crystala, eksperta w dziedzinie m.in. kryptowalut, który dołączył niedawno do Kinguin jako doradca. Jeden z tematów na konferencji w środę, będzie poświęcony zastosowaniu platform blockchain w obszarze gier i elektronicznej nauki.

Swoje stanowisko Anna Streżyńska utraciła 9 stycznia po przeprowadzonej rekonstrukcji rządu Mateusza Morawieckiego. Wcześniej chodziły słuchy o ewentualnym zlikwidowaniu całego Ministerstwa Cyfryzacji, ale nie doszło to do skutku. Pieczę nad resortem przejął premier Morawiecki.