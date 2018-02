Posłowie PO i Nowoczesnej przeciwni ustanowieniu Dnia Polaków Ratujących Żydów. „Chcemy uniknąć zamieszania w konflikt wokół ustawy o IPN”

O sprawie na Twitterze poinformowała posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka. „Posłowie PO głosują przeciw pracom nad projektem ustawy o Narodowym Dniu Pamięci Polaków ratujących Żydów” – napisała.

Anita Czerwińska w wywiadzie dla portalu wpolityce.pl stwierdziła, że postawę posłów opozycji odebrała jako „zaburzenie osobowości”. Wcześniej politycy deklarowali, że wesprą projekt ustawy. – To, co działo się na Komisji Kultury i Środków Przekazu pokazuje jasno, że Platforma i Nowoczesna z wściekłością zabiegają o to, by z Polaków zrobić naród sprawców. Nie zgadzamy się z tym i będziemy w tej sprawie prezentować opinię większości Polaków, którzy w ostatnich dniach zjednoczyli się wokół tej kwestii, są solidarni – powiedziała.

Prezydencki projekt ustawy zakładał, że Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów obchodzony będzie 17 marca. Posłowie sejmowej komisji Kultury i Środków Przekazu uznali jednak, że bardziej odpowiednia będzie data 24 marca. Tego dnia w 1944 roku nazistowscy okupanci zamordowali całą rodzinę Ulmów za ukrywanie u siebie Żydów.

Poseł PO Bogusław Sonik stwierdził na Twitterze, że jego ugrupowanie sprzeciwia się inicjatywie, ponieważ nie chce zostać uwikłane w konflikt związany z kontrowersyjną nowelizacją ustawy o IPN. „Posłanka I.Katarasińska wniosła o odroczenie prac Komisji, by uniknąć wikłania w obecny konflikt wokół nowelizacji ustawy o IPN” – napisał. Przeciwko pracom Komisji Kultury opowiedzieli się Iwona Śledzińska-Katarasińśka z PO oraz Krzysztof Mieszkowski z Nowoczesnej.

Treść ustawy przewiduje ustanowienie święta w dniu 24 marca „w hołdzie Polakom – bohaterom, którzy w akcie heroicznej odwagi (...) ratowali swoich żydowskich bliźnich od Zagłady zaplanowanej i realizowanej przez niemieckich okupantów”. Projekt został zaopiniowany pozytywnie przez Sejmową Komisję Kultury i Środków Przekazu. Przewodniczącą komisji jest Elżbieta Kruk, członkini Rady Mediów Narodowych.

Andrzej Duda podpisze ustawę o IPN

6 lutego prezydent Duda podjął decyzję o podpisaniu ustawy o IPN. – Zdecydowałem, że podpiszę tę ustawę i w związku z tym te przepisy wejdą w życie. Jednocześnie zdecydowałem się skierować ustawę w tzw. trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. Po pierwsze, aby zbadał: wolność głoszenia poglądów (chodzi o wolność słowa – czy nie jest ona ograniczona) oraz kwestię określoności przepisów prawa – mówił prezydent.

Przyjęcie projektu przez Sejm i oburzenie władz Izraela

W piątek 26 stycznia Sejm przyjął nowelizację ustawy o IPN, na co ostro zareagowały władze Izraela. Już w sobotę 27 stycznia, podczas obchodów 73. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz ambasador Anna Azari wyraziła protest w imieniu swojego rządu przeciwko planom polskiej legislatury. Do jej słów odniósł się marszałek Senatu, który zaprosił dyplomatkę na rozmowy. Osobny komunikat wystosowały MSZ i Kancelaria Prezydenta. Doszło do spotkania ambasador z Szefem Gabinetu Prezydenta Krzysztofem Szczerskim. Rzecznik rządu poinformowała o woli szybkiego utworzenia polsko-izraelskiej grupy roboczej, która ma zająć się wspólnymi zagadnieniami.