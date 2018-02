Znamy kandydatów w wyborach na prezydenta Rosji. Kto rzucił wyzwanie Putinowi?

Ostatnimi zarejestrowanymi przez Komisję Wyborczą kandydatami była Ksenia Sobczak oraz reprezentant ugrupowania Komuniści Rosji Maksym Surajkin. Za zarejestrowaniem Sobczak głosowało 11 członków Komisji, przeciwko był jeden. Sama zainteresowana nie pojawiła się na posiedzeniu i złożyła niezbędną dokumentację przez upoważnioną osobę. Sobczak jest oficjalną kandydatką partii Inicjatywa Obywatelska.

Czytaj także:

Kandydatka na prezydent Rosji ogłosiła, że Krym należy do Ukrainy. „To brak szacunku wobec ojczyzny”

Kandydatami w wyborach na prezydenta Rosji, które odbędą się 18 marca są:

Obecny prezydent Władimir Putin

Reprezentant Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej (KPRF) Paweł Grudinin

Władimir Żyrinowski z Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji (LDPR)

Ksenia Sobczak

Maksym Surajkin

Siergiej Baburin, szef nacjonalistycznego Rosyjskiego Sojuszu Ogólnonarodowego (ROS)

Boris Titow, rzecznik praw przedsiębiorców przy prezydencie Rosji

Grigorij Jawliński, założyciel opozycyjnej wobec Kremla partii „Jabłoko”

Do bojkotu wyborów prezydenckich nawoływał opozycjonista Aleksiej Nawalny. 28 stycznia w całej Rosji odbył się „Strajk wyborców”, na którym krytykowano przyszłą elekcję jako nie mającą wpływu na zmianę władzy. Podczas demonstracji policja zatrzymała Nawalnego oraz wkroczyła do budynku jego fundacji. Opozycjonista wcześniej nie został dopuszczony przez Komisję Wyborczą do startu w wyborach.

Władimir Putin startuje jako kandydat niezależny i wszystko wskazuje, że cieszy się on największym poparciem. Pozostaje on przywódcą Rosji od 2000 roku, w latach 2008-2012 formalnie pełnił funkcję premiera.

Czytaj także:

Putin przedstawił swój program wyborczy. Zapowiada m.in. walkę z korupcją