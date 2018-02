Tak żołnierz z Korei Płn. „podglądał” prezydenta Dudę. Fotograf publikuje niecodzienne zdjęcie

„Strefa zdemilitaryzowana. Granica – Korea Północ/Południe. Najciekawsze przejście graniczne na świecie, gdzie żołnierze północy patrzą na Ciebie przez lornetkę z odległości 30cm:)” – skomentował Jakub Szymczuk.

Na fotografii widzimy prezydenta Andrzeja Dudę i ministra Krzysztofa Szczerskiego, którzy spoglądają na siebie ze zdziwieniem. Za brudną szybą znajduje się północnokoreański żołnierz, który stoi z lornetką i obserwuje polską głowę państwa. Naprzeciwko wojskowego, na wyciągnięcie ręki stoi funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa, towarzyszący prezydentowi.

Galeria:

Prezydent Andrzej Duda w koreańskiej strefie zdemilitaryzowanej

Przypomnijmy, że prezydent Andrzej Duda odwiedził koreańską strefę zdemilitaryzowaną oddzielającą Koreę Północną i Koreę Południową w czwartek. Na miejscu prezydent podkreślał, że że Polska od ponad 60 lat wspiera pokojową misję ONZ, polegającą na utrzymaniu neutralności obszaru długiego na ponad 200 kilometrów i szerokiego na 4 kilometry, rozciągającego się pomiędzy zwaśnionymi państwami. Układ ten udało się wypracować w 1953 roku po wojnie koreańskiej rozpoczętej trzy lata wcześniej.

– My tutaj rozmawiamy o tym, co zrobić by Korea Północna przestała być zagrożeniem; jak rozwiązać ten problem. Polska przez najbliższe dwa lata jest członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ; jesteśmy tam obecni jako wiceprzewodniczący komitetu ds. sankcji przeciwko Korei Płn., więc ta sprawa jest jedną z tych, które znajdują się w tej chwili w naszej agendzie – wyjaśniał Andrzej Duda.