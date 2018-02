Ruch 11 Listopada zarejestrowany. Marian Kowalski na czele „biblijnej, antykomunistycznej partii”

„Pierwsza prawdziwie antykomunistyczna i oparta na biblijnym fundamencie partia polityczna – Ruch 11 Listopada – oficjalnie wchodzi do polityki! Jak poinformował mecenas Andrzej Turczyn: w piątek 09 lutego 2018 roku partia postanowieniem sądu została wpisana do ewidencji partii politycznych, co oznacza, że może bez przeszkód i w sposób sformalizowany prowadzić swoją działalność” – czytamy w oświadczeniu rozesłanym do mediów.

Prezesem partii został Marian Kowalski, były kandydat na prezydenta Polski. – Zaznaczam, że chciałbym, aby do działalności w partii politycznej zgłaszali się ludzie, którzy chcą działać w polityce. Muszą się liczyć z tym, że muszą wziąć na siebie obowiązek. To nie jest fan club Mariana Kowalskiego – mówił świeżo upieczony lider. Jak podkreślił, w jego partii jest miejsce dla polskich patriotów, którzy zgadzają się z poglądami Ruchu 11 Listopada.

– Naszym wzorcem, pragnieniem i marzeniem są te standardy, które są w USA – komentował Andrzej Turczyn. – Oni maja Konstytucję, która liczy 7 artykułów i dwadzieścia kilka poprawek i na tej bazie działa całe państwo od kilkuset lat! Partia musi mieć niewiele więcej, a może mniej. Udało się napisać statut na 7 stronach, z czego pierwsza strona to jest preambuła odwołanie się do Deklaracji Niepodległości Polski (wzorowanej na Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych) i mamy bardzo krótki statut 39 punktów – tłumaczył.

Przypomnijmy, że o powstaniu partii Marian Kowalski informował już w dzień Święta Niepodległości.