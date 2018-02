Spotkanie Morawieckiego i Merkel. „Niemcy zdają sobie sprawę z odpowiedzialności za Holokaust”

„Lokomotywa wzrostu”

Na konferencji prasowej po spotkaniu z Merkel Mateusz Morawiecki stwierdził, że wśród poruszonych tematów znalazła się polityka obronna, gospodarka, Brexit oraz sytuacja Polaków i Polonii w Niemczech. – Sądzę, że bardzo dobre ostatnie rozmowy na szczeblu ministerialnym i roboczym, mogą przełożyć się na pewne konkretne wspólne projekty. Jestem bardzo pozytywnie nastawiony do współpracy – powiedział Morawiecki. Jak dodał, Polska i Niemcy mają dobre perspektywy gospodarcze i mogą być „lokomotywą wzrostu” oraz pozytywnych zmian w całej Unii Europejskiej.

Szef polskiego rządu podkreślił, że Polska i Niemcy mają podobne myślenie w wielu tematach związanych z jednolitym rynkiem europejskim. – Regulacje tego rynku mają służyć przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorstwom – powiedział premier. – Chcemy wspierać mały i średni biznes. Wierzymy, że z tego biznesu rodzą się później pozytywne zjawiska gospodarcze i społeczne – wyjaśnił.

„Niemcy zdają sobie sprawę z odpowiedzialności za Holokaust”

Wśród ważnych kwestii znalazł się Holokaust. – Jesteśmy wrażliwi na punkcie prawdy historycznej, chcemy dbać aby nie było kłamliwych stwierdzeń na temat Polski – powiedział premier Morawiecki. – Zależy nam, żeby współpraca polsko-niemiecka się rozwijała, aby młodzież z Niemiec odwiedzała miejsca pamięci takie jak Auschwitz – odpowiedziała kanclerz Merkel. – Niemcy zdają sobie sprawę ze swojej winy i odpowiedzialności za Holokaust i II wojnę światową – dodała.

Szef polskiego rządu zaprosił kanclerz Angelę Merkel na obchody 100-lecia polskiej niepodległości, które będą obchodzone w tym roku. – Zaprosiłem kanclerz Niemiec Angelę Merkel na 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę – zaznaczył Mateusz Morawiecki. – To dla nas wyjątkowo istotny moment – wyjaśnił.

Reforma sądownictwa

Odnosząc się do reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości, Mateusz Morawiecki wyjaśnił, że po zmianach będzie on dużo bardziej niezależny, obiektywny i efektywny. Sprawę skomentowała Angela Merkel. – Oczywiście, wspieramy te rozmowy, wspieramy Komisję Europejską w jej pracy, aby ta rozmowa była prowadzona, ale mam nadzieję i wierzę w to, że wszystko rozwija się we właściwym kierunku i są pewne postępy – powiedziała.

Nord Stream 2

– Na temat Nord Stream 2 warto rozmawiać na forum Komisji Europejskiej – zaznaczył Mateusz Morawiecki. – Nie zgadzam się z podejściem, że Nord Stream 2 to jest dywersyfikacja. To jest gaz z tego samego źródła, tylko inną drogą – wyjaśnił. Jak podkreślił, ważne jest by jedna strona nie monopolizowała i nie dyktowała cen żadnemu krajowi Unii Europejskiej. Strona polska nie zgadza się na budowę szkodliwego z jej punktu widzenia gazociągu. Ma być gotowy do końca 2019 roku, gdyż po tym roku Rosja zamierza przestać przesyłać gaz rurociągami biegnącymi przez terytorium Ukrainy.

