Kłótnia rzeczników partii na Twitterze. „Nie pierwszy raz wypisuje pani głupoty”

Internetowy bój

Wybory na szefa KBW stały się powodem do sprzeczki pomiędzy rzecznikami partii rządzącej oraz opozycyjnej. Na początku Beata Mazurek odniosła się do postu Piotra Zgorzelskiego z PSL, który zamieścił wpis o sprzeciwie wobec „upolitycznianiu procesu wyborczego”. Przypomnijmy, już wcześniej szef PKW Wojciech Hermeliński stwierdził, że MSWiA wystawiło kandydatów na szefa KBW „związanych ściśle w władzą wykonawczą”.

„Politycy totalnej opozycji wszędzie wietrzą spiski i szukają drugiego dna. Poczekajmy spokojnie na zakończenie wyboru nowego szefa KBW. Opozycja ciągle głosi jedno hasło: Żeby były tak jak było. Może w końcu coś innego wymyślicie?” – napisała Beata Mazurek.

„Pitu pitu, od spisków to wy jesteście ekspertami a co do totalnych... nie pierwszy raz wypisuje pani totalne głupoty chociaż w sumie... dna faktycznie sięgacie”... – odpowiedział na komentarz rzecznik PSL.

Nowy szef KBW

PKW zdecydowała na powołaniu Magdaleny Pietrzak na stanowisko szefa KBW. Swoją funkcję zacznie pełnić od 3 marca. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informowało wcześniej, że Magdalena Pietrzak jest urzędniczką, sekretarz powiatu łowickiego miasta Zduńska Wola i gminy Skierniewice. Od grudnia 2016 roku jest zastępcą dyrektora Departamentu Spraw Parlamentarnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. MSWiA podkreśliło że żaden z kandydatów nie jest członkiem partii politycznej, a każdy z nich posiada wykształcenie prawnicze. Podano, że wszyscy kandydaci uzyskali pozytywne opinie Szefa Kancelarii Sejmu, Szefa Kancelarii Senatu i Szefa Kancelarii Prezydenta RP.

