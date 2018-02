Nowe sankcje USA wobec Korei Płn. Trump: To najcięższe ograniczenia, jakie kiedykolwiek nałożono

– Narzuciliśmy dziś najcięższe sankcje wobec Korei, jakie w historii nałożono na jakikolwiek kraj – powiedział Donald Trump na przemówieniu z okazji konferencji polityków konserwatywnych. Nowe przepisy dotyczą 56 statków, firm żeglugowych i innych podmiotów, które zdaniem funkcjonariuszy służb USA są wykorzystywane przez Koreę Północną do prowadzenia handlu zabronionego w ramach wcześniejszych sankcji.

„Nie ma innej drogi niż rozbrojenie”

Krok prezydenta jest umotywowany postępem Pjongjangu w rozwijaniu programów rakietowych i nuklearnych. – Jesteśmy zdeterminowani, aby zwiększyć presję i pokazać Kim Dzong Unowi, że nie ma dla niego innej drogi niż rozbrojenie kraju – powiedział jeden z urzędników administracji Trumpa. Zdaniem Patricka Cronina, eksperta z Centrum Nowego Bezpieczeństwa USA, „strategia nakładania sankcji ma uderzać w Koreę Północną stopniowo, nie stanowi nagłego, destabilizującego uderzenia”.

Ukryta działalność morska Korei

Departament Skarbu USA opublikował zdjęcia statków z państwa Kim Dzong Una, które były używane w celach handlowych, pomimo sankcji. Posługiwały się one fałszywymi nazwami oraz sfałszowanymi identyfikatorami. Urząd wydał również ostrzeżenia, których celem jest nagłośnienie prób ukrycia przez Pjongjang swojej działalności morskiej. Zagrożono również surowymi karami przedsiębiorstwom, które będą prowadzić handel z Koreą.

Sankcje ogłoszono po spotkaniu prezydenta oraz jego delegacji z południowokoreańskim przywódcą Mun Dze-inem. Jak powiedziała córka i asystentka prezydenta USA Ivanka Trump, „naszym celem jest doprowadzenie do stanu całkowitego rozbrojenia nuklearnego Korei Północnej”. Zdaniem ambasador Stanów Zjednoczonych przy ONZ Nikki Haley, nałożone sankcje to sukces głowy państwa w obszarze, na którym zawiedli jego poprzednicy. – Reżim ma coraz mniej pieniędzy na rozwój zbrojeń i mniejszy potencjał, by zagrażać innym państwom – powiedziała.

Czytaj także:

Korea Północna wyśle do Pjongczangu szefa wywiadu. Ma spotkać się z prezydentem Korei Płd.