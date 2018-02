Sikorski na Radzie Krajowej PO: Rząd PiS wypisuje nas z koalicji antyhitlerowskiej

Były szef resortu dyplomacji zaczął przemówienie od komentarza w sprawie konfliktu dyplomatycznego pomiędzy Polską a Izraelem. – Premier Morawiecki na scenie w Monachium musiał się tłumaczyć z roli swojego kraju w II wojnie światowej co jest miarą klęski dyplomatycznej PiS – ocenił Sikorski. Przypomnijmy, to podczas tej konferencji 17 lutego szef polskiego rządu wygłosił kontrowersyjne zdanie o Żydach, którzy mieli uczestniczyć w Holokauście. – Obecny rząd retroaktywnie wypisuje nas z koalicji antyhitlerowskiej – dodał polityk.

„Rewizjonizm w sprawie II wojny światowej”

Radosław Sikorski wymienił kwestie, które rząd Prawa i Sprawiedliwości jego zdaniem zaprzepaścił w sferze kontaktów dyplomatycznych. Jako jedną z nich wymienił relacje z Ukrainą. – Mijają 3 lata od Majdanu, kiedy Ukraińcy wznosili proeuropejskiej i propolskie okrzyki. Dzisiaj porozumienia nie byłoby, Ukraina nie przyjęłaby naszych mediacji. Kolejny „sukces” – ocenił Sikorski.

Odniósł się on także do współpracy militarnej ze Stanami Zjednoczonymi. – Jeśli jakaś baza wojsk USA ma powstać w Polsce musi jej chcieć rząd USA jak i Kongres. Rewizjonizm w sprawie II wojny światowej i antysemityzm nie są dobrymi pomysłami na zaskarbienie sympatii w Kongresie – ocenił. Zdaniem Sikorskiego, PiS wierzy w bliskość Polski i USA, ale doszło w ostatnim czasie do wydarzeń, które przeczą tej idei. Polityk podał przykład krytyki Waszyngtonu wobec upartyjnienia mediów oraz Trybunału Konstytucyjnego.

„Macierewicz świr”

Były szef MSZ zwrócił się także do prezesa partii rządzącej Jarosława Kaczyńskiego. – Żeby nie wiem ile pan pomników nastawiał, ile łgarstw nie wygłaszałaby pana telewizja, Polaków pan nie złamie. Polska jest lepsza niż pan – powiedział. Sikorski ostro wypowiedział się w apelu do Kaczyńskiego także na temat byłego szefa MON Antoniego Macierewicza. – Dawno się nie widzieliśmy, ale pamiętam naszą ostatnią rozmowę, bo byłem ministrem obrony w pańskim rządzie. Prosiłem, żeby świra Macierewicza odwołać. Mnie to zajęło dwa miesiące. Po 2 latach przyznał mi pan rację – powiedział dawny szef MSZ.

– Obecny rząd prowadzi wojnę na wszystkich frontach, Francja zła, Niemcy złe, Unia też. Koledzy z prawicy, jak wam wszyscy mówią, że jesteście pijani to idźcie się przekimać – podsumował politykę PiS Radosław Sikorski.

Krajowa Rada PO

Na forum zgromadzenia, które rozpoczęło się 24 lutego od godziny 11:00 przemówienie wygłosił najpierw lider partii Grzegorz Schetyna. Stwierdził on, że PiS zniszczyła wizerunek Polski na arenie międzynarodowej. Dodał także, że partia rządząca kwestionuje swoimi działaniami dorobek dyplomatyczny III RP.

