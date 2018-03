Doradca prezydenta USA z niższymi uprawnieniami niż kaligraf Białego Domu

W ostatnich tygodniach badanie dotyczące przyznawania stopnia dostępu do tajnych danych wykazało, że Jared Kushner nie ma uprawnień, by zapoznawać się z najściślej strzeżonymi informacjami. Do doradcy Białego Domu trafiają jedynie dokumenty o statusie: „Tajne” („Secret”). Fakt ten wynika z niedawnego odebrania urzędnikowi certyfikatu uprawniającego do najważniejszych danych, czyli „ściśle tajnych” („top secret”). Co ciekawe, dostęp do takich informacji ma nawet... główny kaligraf Białego Domu.

Wschodnie Skrzydło Białego Domu, które nadzoruje pracę kaligrafa, odmówiło komentarza, dlaczego ma on dostęp do danych klasyfikowanych jako „ściśle tajne”. Obecnie funkcję tą piastuje Patricia Blair, która jest dyrektorem całego Biura Grafiki i Kaligrafii w Białym Domu.

W sprawie wypowiedział się Rick Paulus, który pełnił funkcję kaligrafa za rządów Billa Clintona oraz George'a W. Busha. Stwierdził on, że dostęp do najważniejszych informacji był potrzebny w jego pracy, ponieważ musiał znać dokładny harmonogram działań prezydentów. Przyznał jednak, że nigdy nie miał styczności z danymi dotyczącymi bezpieczeństwa lub dokumentami wywiadu.

Urząd z tradycjami

Kaligraf prezydenta to bardzo ważna funkcja w służbie dyplomatycznej Stanów Zjednoczonych. Osoba taka odpowiada za przygotowanie wszystkich dokumentów wydawanych przez głowę państwa w różnych sferach. M.in. kaligraf komponuje oficjalne pisma i listy do światowych liderów. Tradycja zawodu głównego kaligrafa sięga lat 60-tych XIX wieku.