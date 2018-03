Demokraci wzywają do uchylenia ustawy o IPN. „Polska musi stawić czoła mrocznym rozdziałom historii”

Członkowie Izby Reprezentantów oceniają, że w ostatnich miesiącach na świecie dało się zauważyć dramatyczny wzrost antysemityzmu, propagowany przez liderów ultraprawicowych partii. Jako przykład przytaczają wypowiedź Władimira Putina, który stwierdził, że to Żydzi mogli być odpowiedzialni za ingerowanie w wyniki wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. „Podobne komentarze jasno pokazują, że świat musi być czujny wobec antysemickiej retoryki i działań, i musi wzmacniać demokratyczne instytucje” – piszą kongresmani.

„Dlatego też jesteśmy głęboko zaniepokojeni polskim cenzorskim prawem dotyczącym Holokaustu. Wzywamy prezydenta Andrzeja Dudę, premiera Mateusza Morawieckiego i Zgromadzenie Narodowe do uchylenia tego prawa” – czytamy w apelu demokratów.

Polska była wzorem

Kongresmani przyznają, że przed dwoma tygodniami spotkali się z delegacją z Polski, by przekazać to przesłanie. Przypomnieli wówczas o bliskiej współpracy polskiego parlamentu i Izby Reprezentantów w celu stworzenia w naszym kraju efektywnego i nowoczesnego parlamentu po upadku komunizmu. „Ten postęp i przywiązanie do demokratycznych norm uczynił z Polski nie tylko wzór dla Europy Wschodniej, ale też stał się powodem do zazdrości dla zachodniego świata” – zaznaczają. „Dlatego też trwający obecnie odwrót od demokracji w Polsce jest tak zaskakujący” – twierdzą. Jako przykład przytaczają kontrowersje w związku z reformą sądownictwa i nowelizację ustawy o IPN.

Demokraci wyrażają obawę, że w związku z wprowadzeniem kar za przypisywanie państwu polskiemu współudziału w zbrodni Holokaustu, w szkołach nie będzie się już mówić m.in. o tym, co działo się w Jedwabnem, o pogromie kieleckim czy Marcu '68. „Polska ma złożoną historię także z antysemityzmem, który mus być zbadany, i z którym należy się liczyć, a nie zamiatać pod dywan pod groźbą zarzutów” – postulują. „Ci, który próbują wybielić przeszłość, wpadną w jej pułapkę i nie będą zdolni do wejścia w lepszą przyszłość” – przestrzegają.

„Ameryka i Polska są najsilniejsze, gdy są razem”

Kongresmani podkreślają, że podobne skutki ustawy o IPN mogą być nieumyślne, niemniej są niebezpieczne. „Jako Amerykanie i jako sojusznicy Polski, jesteśmy odpowiedzialni za to, by rewizjonizm i cenzura odeszły w niepamięć.Polska musi stawić czoła mrocznym rozdziałom swojej historii w pełni – tak jak my musimy stawiać czoła naszej historii niewolnictwa, segregacji i niesprawiedliwości rasowej oraz antysemityzmu” – konkludują demokraci, podkreślając, że „Ameryka i Polska są najsilniejsze, gdy są razem”. „Jesteśmy jeszcze silniejsi, gdy stoją za nami demokratyczne zasady, które podzielają nasze narody, oraz świadomość, że ignorowanie historii ogranicza naszą przyszłość. Mamy nadzieje, że Polska zdecyduje się podzielać z nami to stanowisko” – piszą na zakończenie politycy z USA.