Juncker pogratulował Putinowi zwycięstwa w wyborach. „Zawsze podkreślałem wagę relacji UE i Rosji”

„Chcę przekazać moje gratulacje z okazji Pańskiej reelekcji na stanowisko prezydenta Rosji. Zawsze podkreślałem, że pozytywne relacje pomiędzy UE a Federacją Rosyjską są kluczowe dla bezpieczeństwa naszego kontynentu. Naszym celem powinno być odnowienie paneuropejskiej współpracy w obszarze bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że wykorzysta Pan czwartą kadencję do zrealizowania tych celów” – napisał Juncker.

Kto pogratulował Putinowi?

Przewodniczący KE jest jednym z dwóch zachodnich polityków, którzy pogratulowali Putinowi z okazji zwycięstwa w wyborach. O reelekcji lidera Rosji nie wspomniał nawet Donald Trump na Twitterze. Jedyne wiadomości z gratulacjami zostały przekazane na Kreml przez rządy Chin, Serbii, Wenezueli oraz niektórych krajów dawnego ZSRR. Wybory skomentowała kanclerz Niemiec Angela Merkel w oficjalnym oświadczeniu rządu, wyrażając nadzieję na rozwój relacji pomiędzy Berlinem a Moskwą. Gratulacje złożył także premier Izraela Benjamin Netanjahu.

Kolejnym europejskim politykiem, który przekazał Putinowi gratulacje okazał się Viktor Orban. „Węgry przywiązują szczególną wagę do rozwoju pragmatycznej współpracy z Rosją. Ufam, że Pana reelekcja oznacza gwarancję, iż w najbliższym czasie nasze relacje będą nadal rozwijane” – napisał premier Węgier w liście do lidera Rosji.

Stanowisko Andrzeja Dudy

Jak zapowiedział szef gabinetu prezydenta Polski Krzysztof Szczerski, Andrzej Duda nie złoży gratulacji Putinowi. Prezydent zdecydował również, że nie będzie uczestniczył w inauguracji piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. Szczerski podkreślił, że obecnie nie mamy nawet oficjalnych wyników wyborów w Rosji.

Wygrana Putina

Zwycięstwo Władimira Putina czyni go najdłużej urzędującym na Kremlu politykiem od czasów Józefa Stalina. 65-letni polityk był już prezydentem Rosji trzykrotnie. Przez dwie czteroletnie kadencje – od 2000 do 2008 roku i od 2012 roku – tym razem na sześcioletnią kadencję. Do 2012 roku formalnie był premierem, a na Kremlu zastąpił go obecny szef rządu Dmitrij Miedwiediew. Wówczas też wprowadzono do konstytucji poprawkę, która wydłużyła prezydencką kadencję do 6 lat. To oznacza, że Władimir Putin zapewnił sobie władzę co najmniej do 2024 roku.

Z danych opublikowanych przez ośrodek socjologiczny WCIOM wynika, że Władimir Putin uzyskał 73,9 proc. głosów. Paweł Grudinin zajął drugie miejsce zdobywając 11,2 proc. głosów, na trzecim uplasował się szef Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji Władimir Żyrinowski z wynikiem 6,7 procent. Celebrytka i dziennikarka Ksenia Sobczak osiągnęła wynik 2,5 proc.

Agencja TASS prezentuje z kolei wyniki Fundacji FOM, według których na Putina głosowało 77 proc. wyborców, Grudinin zdobył 11,8 proc. poparcia, a Żyrinowski 5,9 proc.

