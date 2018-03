Donald Trump złożył gratulacje Putinowi. Wskazywano mu, aby tego nie robił

„Zadzwoniłem do prezydenta Putina, aby złożyć mu gratulacje (tak jak w przeszłości uczynił to Obama). Media przekazujące fake newsy są wściekłe, bo chciały aby go skrytykował. Mylą się! Dogadanie się z Rosją to rzecz dobra, a nie zła” – napisał Trump na Twitterze.

„Oni mogą nam pomóc rozwiązać problemy z Północną Koreą, Syrią, Ukrainą, ISIS a nawet nadchodzącym wyścigiem zbrojeń. Bush próbował się dogadać, ale nie miał »sprytu«. Obama i Clinton próbowali, ale nie mieli energii albo chemii. Pokój przez siłę” – zakończył prezydent USA.

Trump planuje spotkanie z Putinem

Amerykańskie media podają, że prezydent Trump został poinstruowany przez swoich doradców ds. bezpieczeństwa, aby nie gratulował Putinowi z okazji zwycięstwa. Informację tą miała przekazać osoba z otoczenia lidera USA. Wskazywano prezydentowi, że w oświadczeniu powinien poruszyć sprawę otrucia Sergieja Skripala oraz podejrzeniach o ingerencji Rosji w wybory z 2016 roku. Mimo zaleceń oraz krytyki, Donald Trump zadzwonił do Putina, aby złożyć mu gratulacje. Polityk planuje również spotkać się z liderem Rosji, ale dokładna data rozmów nie została wyznaczona.

„Amerykański prezydent nie prowadzi wolnego świata gratulując dyktatorom zwycięstwa w pozorowanych wyborach. Prezydent Trump postępując w ten sposób obraził każdego Rosjanina, któremu odmówiono prawa głosu w wolnych oraz uczciwych wyborach” – napisał na Twitterze John McCain, przewodniczący senackiej komisji ds. sił zbrojnych.