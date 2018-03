Beata Szydło broni nagród dla ministrów. „Otrzymywali je za ciężką i uczciwą pracę”

– Chcę tę informację i wyjaśnienia złożyć przede wszystkim Polakom – stwierdziła na początku Beata Szydło, zarzucając politykom opozycji, że kłamię i manipulują. – Biorę odpowiedzialność za rząd, którym miałam zaszczyt przez dwa lata kierować. Biorę odpowiedzialność za sukcesy i za to, co było niedociągnięciami – podkreśliła była premier przy okrzykach „Oddaj kasę” z ław opozycji i „Beata” ze strony PiS.

Co zrobił rząd?

Beata Szydło tłumaczyła, że jej rząd w ciągu dwóch lat wywiązał się ze zobowiązań złożonych podczas expose. – Program 500+, darmowe leki dla seniorów 75+, przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego. Oddaliśmy Polakom tej przywilej, który im zabraliście. Prawo rodziców do decydowania, kiedy ich dzieci mogą iść do szkoły, wzrost minimalnych wynagrodzeń, stawki godzinowej, wzrost minimalnej emerytury. To są osiągnięcia tego rządu, dwa lata ciężkiej pracy – wyliczała wicepremier. – Mam odwagę stanąć na tej mównicy i mówić o trudnych sprawach – zadeklarowała, mówiąc m.in. o uszczelnieniu budżetu i reformie sądownictwa.

Szydło: Nagrody za ciężką pracę

– Ministrowie PiS otrzymywali nagrody za ciężką i uczciwą pracę i te pieniądze się im po prostu należały – stwierdziła Beata Szydło. – To były nagrody oficjalne, które zostały przyznane w ramach budżetu uchwalonego w tej izbie, a nie zegarki od kolegów biznesmenów. Ci ludzie ciężko pracowali i pracują, żeby wszyscy Polacy mogli cieszyć się z dobrobytu Polski, a nie wybrane grupy interesów – tłumaczyła wicepremier. – Naszym błędem było to, że na początku kadencji nie porozmawialiśmy z państwem o tym, jak należy wynagradzać uczciwie i ciężko pracujących urzędników – zwróciła się Polaków wicepremier. – Wierzę głęboko, że ten temat zostanie uporządkowany i zamknięty – dodała Szydło, dziękując politykom ze swojego rządu.

