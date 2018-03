Pracownik ambasady w Izraelu odwołany. Wszystko przez „nazistowską” koszulkę

Napis na koszulce w języku angielskim mówi „Nie poddawajmy się”, zaś u dołu zamieszczono „Frundsberg” oraz datę bitwy pod Pawią (1525), w której uczestniczył niemiecki wojskowy Georg von Frundsberg. Miał on wziąć do niewoli podczas walk króla francuskiego Franciszka I i to na jego cześć zaprojektowano koszulkę. Frundsberga uhonorowało również SS nadając jego imię 10. Dywizji Pancernej, utworzonej na przełomie lat 1942/1943. W 1944 roku walczyła ona na Ukrainie a następnie przerzucono ją do Normandii gdzie odpierała ataki aliantów. Jednostka została rozbita w maju 1945 roku przez Armię Czerwoną. Koszulka jest sprzedawana przez firmę Phalanx Europa, która specjalizuje się w wyrobie „patriotycznych” ubrań.

„Jeśli to konieczne zastosujemy procedurę dyscyplinarną”

Pracownik austriackiej ambasady w Izraelu Jürgen-Michael Kleppich zamieścił na swoim Facebooku zdjęcie z Izraela, na którym nosi opisaną koszulkę. Mężczyzna został odwołany ze stanowiska i wezwany do Wiednia w celu złożenia wyjaśnień. – Jeśli to będzie konieczne, zastosujemy procedurę dyscyplinarną – powiedziała szefowa austriackiego MSZ Karin Kneissl. Kleppich usunął swoje konto na Facebooku, jak podaje gazeta „Falter”, która opisała sprawę, mężczyzna miał wcześniej opublikować również zdjęcie swojego dziadka w mundurze sił zbrojnych III Rzeszy.

Kleppich należy do nacjonalistycznej Wolnościowej Partii Austrii (FPOe), której liderem jest Heinz-Christian Strache. Tworzy ona koalicję z Austriacką Partią Ludową kanclerza Sebastiana Kurza.

