Juncker o nowelizacjach ustaw o sądownictwie autorstwa PiS: Obserwuję je z dużą sympatią

– Z dużą sympatią obserwuję inicjatywę grupy posłów polskiego parlamentu – stwierdził Juncker. Nie odpowiedział jednak, czy zaproponowane przez PiS zmiany w ustawach o sądownictwie mogą być przełomem w konflikcie polski z KE dotyczącym praworzadności. – Zobaczymy – odparł polityk.

Negocjacje z KE

Wcześniej RMF FM podawało, że Mateusz Morawiecki spotkał się 22 marca z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claudem Junckerem. – Premier spotkał się z Junckerem w cztery oczy, ale można się domyśleć, że poinformował szefa KE o planowanej nowelizacji ustaw o sądownictwie – spekulowała jedna z osób z otoczenia premiera. Rozmowa miała być bardzo krótka, przy okazji wieczornej kolacji.

W ubiegłym tygodniu miało także dojść do spotkania w Brukseli wysłannika prezesa Jarosława Kaczyńskiego z wysokim rangą przedstawicielem Komisji Europejskie. – Zostały wówczas ustalone granice wzajemnych ustępstw, bo na tym polega każdy kompromis – powiedziało RMF FM źródło z Brukseli. – Chodzi o to, żeby KE mogła powiedzieć, że nie zrezygnowała z wartości, a Polska, że nie zrezygnowała z istoty reformy sądów – dodało.

„Biała księga”

Przypomnijmy, we wtorek 20 marca Rada Unii Europejskiej zajęła się tematem Polski, której postawiono konkretne rekomendacje ws. praworządności. Rząd PiS zareagował na nie wysyłając do Brukseli „Białą księgę”. Dokument w sprawie reform polskiego wymiaru sprawiedliwości zaprezentował Mateusz Morawiecki na spotkaniu z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jeanem-Claudem Junckerem. W ośmiu rozdziałach opisano zarówno stan sprzed zmian – i to, z jakimi problemami borykał się polski wymiar sprawiedliwości – oraz najważniejsze reformy. Rząd wskazuje na duże podobieństwa między ustawami obowiązującymi w Polsce a rozwiązaniami obecnymi od lat w innych krajach Unii Europejskiej.

– Komisja Europejska oczekuje kroków do przodu, konkretnych odpowiedzi z Polski na rekomendacje w sprawie praworządności, „biała księga” ich nie zawiera – powiedział Frans Timmermans i zapowiedział kontynuowanie procedury art. 7 Traktatu UE wobec Polski. Wszystko wskazuje na to, że sprawa Polski będzie ponownie omawiana w kwietniu na kolejnym posiedzeniu unijnych ministrów do spraw europejskich.

