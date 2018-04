Najnowszy sondaż. PiS znów traci, solidny wynik SLD

Swój głos na Zjednoczoną Prawicę deklaruje 31,8 procent ankietowanych. Oznacza to spadek o 7,8 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim sondażem. Z kolei Platforma Obywatelska cieszy się poparciem na poziomie 23,5 procent, co oznacza wzrost o 1 punkt procentowy. Podium nieoczekiwanie zamyka Sojusz Lewicy Demokratycznej, na który głos oddałoby 12,1 procent badanych. Oznacza to dla SLD wzrost o 2,4 punktu procentowego.

W Sejmie znalazłyby się także: ruch Kukiz'15 (8,5 procentowe poparcie); Polskie Stronnictwo Ludowe (5,9 procent); Nowoczesna (5,1 procent). Na kolejnych miejscach w sondażu znalazły się Partia Razem (2,1 procent) i Wolność (0,9 procent). Odpowiedzi "nie wiem" udzieliło 10,1 procent ankietowanych.

Sondaż przeprowadził IBRIS na zlecenie „Rzeczpospolitej” 4 kwietnia tego roku.

Czytaj także:

Sondaż Kantar Millward Brown. Potężny spadek PiS, PO notuje wzrost