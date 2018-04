Krzyki posłanki Pawłowicz na komisji sprawiedliwości. Przyczyną jedno słowo Kingi Gajewskiej

Od początku tygodnia Krystyna Pawłowicz zdążyła już obrazić posłankę Nowoczesnej, dziennikarza TVN-u oraz zaatakować ministra własnego rządu. Mówiła kolejno o „lewackich chamstwach”, „otwieraniu mordy”, dziennikarzowi kazała „zjeżdżać”, a szefa MSZ Jacka Czaputowicza przywoływała do odpowiedzi za pośrednictwem Twittera. Wojownicza parlamentarzystka nie zwalnia tempa i w środę 11 kwietnia na sejmowej komisji zdecydowanie przerwała wypowiedź posłanki PO Kingi Gajewskiej.

Pawłowicz: Proszę nie obrażać przewodniczącego!

– Proszę nie obrażać przewodniczącego. Wasze chamstwo będzie za każdym razem podkreślane, chamstwo na każdym zebraniu. To jest przewodniczący poseł. Do towarzysza Święcickiego proszę się zwrócić. Proszę nie obrażać przewodniczącego! – mówiła podniesionym głosem Krystyna Pawłowicz. Jej żywiołową reakcję wywołał fakt, iż Kinga Gajewska z PO zwróciła się do posła Piotrowicza nazywając go „panem przewodniczącym prokuratorem”.

Piotrowicz: Pani prowokuje

Po tym incydencie posiedzenie przerodziło się w wymianę zdań pomiędzy Kingą Gajewską, a Stanisławem Piotrowiczem. – Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że pani prowokuje – mówił do koleżanki z PO przewodniczący komisji. – Ja wcale nie mam powodów do tego, żeby się krępować, ale ja do państwa nie zwracam się, wymieniając wykonywane dotychczas przez państwa zawody – mówił Piotrowicz. Kinga Gajewska przypomniała wtedy politykowi PiS, że do marszałek Dolniak zwracał się per „sędzia”. Piotrowicz stanowczo zaprzeczył słowom posłanki. – Nigdy takiego sformułowania nie używałem, proszę nie wprowadzać w błąd – stwierdził.

Wniosek do komisji etyki

– Jeśli chodzi o zaczepki pani Pawłowicz, to już raz wygrałam z panią w komisji etyki i za każdym razem, kiedy będzie się pani tak haniebnie zachowywała, to będziemy to zgłaszać do komisji etyki – zapowiedziała Kinga Gajewska. Słowa dotrzymała, o czym poinformowała na Twitterze. "Składam wniosek do Komisji Etyki Poselskiej na posłankę K.Pawłowicz za kolejne skandaliczne zachowanie,które urąga powadze Sejmu i z przykrością stwierdzam, że pani poseł wielokrotnie udowadniała, że jej zachowanie tworzy atmosferę konfliktu i zamyka pole do dyskusji i współpracy" – napisała.