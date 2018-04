NIK miażdży projekt CEPiK 2.0

System CEPiK to narzędzie informatyczne, z którego każdego dnia korzysta kilkadziesiąt różnych instytucji administracji rządowej i samorządowej. Obsługuje codziennie co najmniej kilkadziesiąt tysięcy operacji, związanych z rejestracją pojazdów, wydaniem prawa jazdy, kontrolami drogowymi, czy wykonywaniem okresowych przeglądów technicznych. System CEPiK 2 miał przenieść te wszystkie funkcjonalności w nową erę. Przeciętny kierowca miał zauważyć zmianę jakości pracy wydziałów komunikacji, bo urzędnicy – dzięki nowemu systemowi mieli pracować -szybciej i efektywnej. Pierwszy moduł systemu został wdrożony 13 listopada ubiegłego roku i zamiast usprawnić pracę urzędników, sparaliżował prace wydziałów komunikacji. Do dziś nie udało się uzyskać pełnej funkcjonalności. Kolejny moduł miał zostać uruchomiony 4 czerwca, tak się jednak nie stanie. Jego wdrożenie bezterminowo odroczono. Mówi się, że najpewniej zostanie uruchomiony gdzieś na początku 2020 roku.

Kulisom pracy nad CEPiK-iem 2 przyjrzała się Najwyższa Izba Kontroli. Dotarliśmy do wystąpienia pokontrolnego, które jednoznacznie negatywnie ocenia prace nad tym projektem. W raporcie Izby możemy przeczytać np., że łącznie pracami nad tym projektem kierowało pięć osób, z czego cztery… nie posiadały doświadczenia zawodowego związanego z zarządzaniem projektami informatycznymi. NIK kwestionuje też wydatek blisko 40 mln zł, które dodatkowo rząd przeznaczył na prace nad CEPiK 2. Z nieoficjalnych informacji wynika, że system może kosztować dwa razy więcej niż zakładano.