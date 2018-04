Będzie zmiana w składzie rządu. Kancelaria Prezydenta potwierdza

Przypomnijmy, że w poniedziałek szef KPRM Michał Dworczyk w trakcie porannej rozmowy na antenie radia RMF FM poinformował, że dziś wpłynie wniosek premiera do prezydenta Andrzeja Dudy o powołanie ministra cyfryzacji. Pytany o to, kto obejmie stanowisko, Dworczyk odparł: „Myślę, że wypada, aby to nazwisko przedstawił pan premier. To jest prerogatywa pana premiera” – Jeszcze parę godzin i wszyscy będziemy znali nazwisko nowego ministra cyfryzacji – dodał.

Z nieoficjalnych ustaleń tygodnika „Wprost” sprzed 10 dni wynika, że ministrem cyfryzacji zostanie Marek Zagórski, który od września 2016 roku pełni funkcję wiceszefa tego resortu. W ramach styczniowej rekonstrukcji rządu nie został wyznaczony zastępca Anny Streżyńskiej na stanowisku Ministra Cyfryzacji. Na tę chwilę nadzór konstytucyjny nad ministerstwem sprawuje premier Mateusz Morawiecki.