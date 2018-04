Senator PiS: Katastrofa nie była przypadkowa. W Smoleńsku doszło do mordu

Grzegorz Peczkis katastrofę smoleńska określił mianem największej od II wojny światowej. Pytany o przyczyny tragedii z 10 kwietnia 2010 roku stwierdził, że "nie ma wątpliwości, że doszło do mordu na polskiej elicie". – Wiara w to, że to był przypadek, że – jak określono to w tzw. raporcie Millera – był to kontrolowany lot ku ziemi, jest naiwnością – stwierdził.

– To absolutnie nie była przypadkowa katastrofa. Żaden zbieg nieszczęśliwych okoliczności. Pozbawiono życia 96 osób. W Smoleńsku doszło do mordu, to nie ulega wątpliwości. Pozostaje jedynie do ustalenia, kto w tym morderstwie brał udział – mówił senator.

W rozmowie z Wirtualną Polską senator odniósł się także do obchodzonej tydzień temu 8. rocznicy tragedii w Smoleńsku. – To były obchody ku czci zmarłych. Stojąc obok pomnika na Placu Piłsudskiego, słyszałem nawoływania ze strony Obywateli RP, których nawet nie da się zacytować – opowiadał. – To były obrzydliwe przekleństwa. Oni brutalnie depczą uczucia religijne rodzin ofiar oraz wszystkich tych, którzy chcą godnie upamiętnić nieżyjących – ocenił.

