Najnowszy sondaż. Nowoczesna i PSL poza Sejmem, Kukiz'15 na granicy progu wyborczego

Ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego nadal utrzymuje silną pozycję lidera w badaniach sympatii wyborczych. Drugi wynik w sondażu zdobyła Platforma Obywatelska, która może liczyć na 22 proc. poparcia. Trzecie miejsce zajął Sojusz Lewicy Demokratycznej z wynikiem 6 proc. Ostatnią siłą polityczną, która według badania Kantar Public znalazłaby się w Sejmie, jest ruch Kukiz'15. Na ugrupowanie Pawła Kukiza chce głosować 5 proc. ankietowanych, jest to więc wynik na granicy progu wyborczego.

Nowoczesna i PSL pod progiem

Najnowsze badanie preferencji politycznych Polaków to kolejny sondaż, który oznacza złe wiadomości dla Nowoczesnej. Partia Katarzyny Lubnauer może liczyć na 4 proc. głosów, a to za mało, by znaleźć się w Sejmie. Podobny wynik osiągnęło Polskie Stronnictwo Ludowe. Po 2 proc. ankietowanych wskazało na partie: Wolność i Razem.

