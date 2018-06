Kto najlepszym premierem w III RP? Kopacz na końcu stawki, wygrywa Tusk

Ankietowanych zapytano o to, „który premier w historii III RP był najlepszy” . Najwięcej wskazań zebrał Donald Tusk. Na obecnego szefa Rady Europejskiej swój głos oddało 14,5 proc. badanych. Na drugim miejscu uplasował się Tadeusz Mazowiecki (10,2 proc.), a za nim Jan Olszewski (7,7 proc.).

Kopacz na końcu stawki

Kolejne pozycje przypadły rządzącym z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Mateuszowi Morawieckiemu (7 proc. wskazań) i Beacie Szydło (5,4 proc.). Za nimi uplasowali się Włodzimierz Cimoszewicz (4,4 proc.), Leszek Miller (3 proc.), Jerzy Buzek (2,8 proc.), Jan Krzysztof Bielecki (2,5 proc.), Waldemar Pawlak (2,3 proc.), Jarosław Kaczyński (2,3 proc.), Józef Oleksy (2,1 proc.), Hanna Suchocka (1,9 proc.), Marek Belka (1,5 proc.) oraz Kazimierz Marcinkiewicz (1,1 proc.). Najmniej wskazań w sondażu zebrała Ewa Kopacz. Za najlepszego premiera uważa ją zaledwie 0,8 proc. badanych. Aż 30,8 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

Czemu Tusk?

W komentarzu do badania politolog prof. Antoni Dudek w rozmowie z rp.pl stwierdził, że wyniki sondażu pokazują, że Donald Tusk nie przez przypadek jako jedyny lider partyjny do tej pory dwukrotnie z rzędu zdołał wygrać wybory parlamentarne. – Nie dziwi mnie też drugie miejsce Tadeusza Mazowieckiego, wciąż dobrze pamiętanego jako pierwszy niekomunistyczny premier w powojennej Polsce – skwitował prof. Dudek. – Zaskakuje mnie natomiast relatywnie niska ocena jako premiera zarówno Jarosława Kaczyńskiego, którego partia ma dziś wciąż wysokie poparcie wysokie, jak i Leszka Millera, który wprowadził Polskę do Unii Europejskiej, co większość Polaków uznaje za sukces – analizował politolog.