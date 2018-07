Donald Tusk zabrał głos ws. reformy Sądu Najwyższego

Sondaż „Wprost”. Kto będzie rządzić Polską za 10-15 lat?

Robert Biedroń, Patryk Jaki oraz Małgorzata Wassermann mają – zdaniem Polaków – największe szanse na to, by za 10-15 lat rządzić Polską. Wynika to z badania dla „Wprost” przeprowadzonego na panelu Ariadna. Poniżej prezentujemy zdobywców...