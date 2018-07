NA ŻYWO: Premier Mateusz Morawiecki w Strasburgu. Debata o przyszłości UE

11:44 - UE powinna być obywatelska, społecznie wrażliwa, wspierająca swoich obywateli - mówi premier, wracając do swojej wizji przyszłości Unii Europejskiej. - Dziękuję za wszystkie głosy, również krytyczne. Mam nadzieję, że chociaż część z państwa przekonałem, że mamy prawo do reformowania swojego systemu podatkowego i sądownictwa. To nasz wkład w silniejszą Europę - dodaje premier. 11:40 https://twitter.com/pisorgpl/status/1014443629975400448 11:36 Na zakończenie ponownie wystąpienie premiera. Morawiecki odpowiada na zarzuty deputowanych o łamanie rządów prawa i niezależności sądownictwa w Polsce. - W sprawie wartości jesteśmy po jednej stronie, ale na pewno nie można dyktować krajom członkowskim rozwiązań w zakresie praworządności - twierdzi szef rządu. Morawiecki zapewnia też, że Polska szanuje wyroki Trybunału i będzie to robiła. - Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że są kompetencje unijne i krajowe. Wymiar sprawiedliwości należy zdecydowanie do krajowych - mówi premier. 11:10 Kolejna tura pytań europosłów. Ponownie pojawiają się pytania i zastrzeżenia do reformy sądownictwa oraz nawiązania do wszczęcia przez Komisję Europejską procedury wobec Polski. Zdzisław Krasnodębski zarzuca innym eurodeputowanym, że nie odnoszą się merytorycznie do wizji premiera, a skupiają na sprawach wewnętrznych Polski.



- Wycofajcie się z ustawy o SN, nikt nie uzna tego za słabość - apeluje Róża Thun. W wystąpieniach polityków ponownie pojawiają się wspomnienia protestów przed Sądem Najwyższym. 11:04 - Jesteśmy za tym, by pomagać migrantom w krajach ich pochodzenia - deklaruje premier. Zapewnia, że Polska jest gotowa podwoić wsparcie dla migrantów, jeśli podobną deklarację złożą inne kraje. Jako rozwiązania kryzysu migracyjnego wskazuje m.in. zewnętrzne hotspoty. - Przyjmując uchodźców, osłabiamy niektóre kraje afrykańskie. Przyjeżdżają często najzdolniejsi ludzie, przyjmując ich, wchłaniając do Europy, osłabiamy ich rodzime gospodarki - ocenił premier. 11:02 - Ważne jest, aby sojusz między Stanami Zjednoczonymi a Europą trwał, bardzo wpieramy NATO - deklaruje szef rządu. Premier Morawiecki podkreśla, że Polska jako jeden z nielicznych krajów NATO wypełnia zobowiązania w zakresie wydatków na politykę obronną. 11:01
11:00 Dużą część wystąpienia Mateusz Morawiecki poświęcił wyjaśnieniu dążenia jego rządu do zmian w sądownictwie. - Doszliśmy od tego momentu, w którym przeprowadziwszy zmiany chcemy reformować wymiar sprawiedliwości, by był lepszy dla Polski, ale też dla Unii Europejskiej - wskazał premier. 10:56 - Demokracja w Polsce nigdy nie była tak żywa jak obecnie. Prawa obywatelskie są realizowane bez przeszkód, a media nigdy nie były tak pluralistyczne - przekonuje premier Morawiecki. 10:54
10:52 - Przed naszym dojściem do władzy mieliśmy do czynienia z bezprecedensowym najazdem służb na redakcję. Zarekwirowaniem materiałów - mówi premier. 10:51 - Mówiliście państwo o mediach. Czy nie są wolne media, którzych 90 proc. prezentuje krytyczny obraz działań rządu? Media w ogromnej większości są krytyczne wobec rządu i my rozumiemy, że taka jest sytuacja, akceptujemy, choć jest w ona niesprawiedliwa 10:50 Mateusz Morawiecki uzasadnia reformę sądownictwa, przekonując, że działania rządu PiS i reformy sądów "zwiększają niezawisłość sędziowską i obiektywność wyroków". - Zanim zaczniecie mówić, zajrzyjcie głębiej, jaka jest prawda i rzeczywistość - apeluje. 10:49 Premier podkreśla, że w 1998 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wprowadził takie same zasady odejścia sędziów na emeryturę, jakie obecnie są wdrażane w Polsce. 10:48
10:45 Do pytań i zarzutów eurodeputowanych odnosi się premier Mateusz Morawiecki. Wspomina działalność sędziów i prokuratorów w czasie stanu wojennego. - Czy wiecie, że ci, którzy wydawali haniebne wyroki w czasach stanu wojennego, są w tym bronionym przez was Sądzie Najwyższym? - pyta premier. - Postkomunizm nie został u nas przezwyciężony i walczymy z nim poprzez reformę wymiaru sprawiedliwości - mówi Morawiecki. 10:00 Pora na pytania przedstawicieli grup politycznych w PE. Pojawiają się kwestie takie jak praworządność w Polsce, obecne protesty, nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, prawo aborcyjne i zastrzeżenia Komisji Europejskiej. Głos zabierają m.in. Manfred Webber i Guy Verhofstadt. 09:54 Prawo i Sprawiedliwość na oficjalnym profilu na Twitterze podsumowuje najważniejsze momenty wystąpienia premiera Morawieckiego.

09:55 W imieniu KE głos zabrał Valdis Dombrowskis, który przypomniał o toczącym się dialogu dotyczącym praworządności. - Europa nigdy nie odwróci się od Polski ani od Polaków. Komisja Europejska zawsze będzie ich bronić, a nasza ręka będzie zawsze wyciągnięta do polskiego rządu - zaznaczył. 09:43 Premier wzywa, by szukać nowych metod współpracy w UE. - Integracja europejska nigdy nie była celem samym w sobie. To ona ma zapewnić krajom dobrobyt, rozwój i sprawiedliwość - dodaje. - Musimy usłyszeć w głosie obywateli UE niepokój i go zrozumieć. I musimy usłyszeć nadzieję, którą wciąż w Europie pokładają - dodaje Morawiecki. Podkreśla, że dobrym forum współpracy i dyskusji jest właśnie Parlament Europejski. 09:42
09:41 - Europejska suwerenność nie może oznaczać budowania siły kosztem państw członkowskich - podkreśla Morawiecki. 09:40
09:40 - Konieczność przeciwstawiania się nierównościom jest najważniejszym argumentem w debacie nad nowym budżetem UE - zaznacza premier. 09:38 - Innowacje plus solidarność - to polski pomysł na rozwój gospodarczy, który prezentuje premier. - Właściwym instrumentem walki z nierównościami jest inwestycja w kapitał ludzki. Drugim wyzwaniem jest automatyzacja i industrializacja. Strach przed technologicznym bezrobociem jest - przyznaje premier. Podkreśla, że potrzebne będą nowe zawody i odpowiednia edukacja. 09:37 Unia sprawiedliwa społecznie, UE obywateli - to trzeci kluczowy punkt wystąpienia premiera Morawieckiego. 09:36 - Dziś koniecznością jest nowy plan Marshalla dla Afryki. Proponujemy stworzenie europejskiego funduszu rozwojowego dla Afryki. Deklaruję, że Polska chce w takim funduszu, w dawaniu raczej wędki niż ryby, brać udział - mówi premier. 09:35 Migracja to kolejny punkt w wystąpieniu premiera. - Polska jest bezpiecznym domem dla ponad miliona obywateli Ukrainy - wskazuje Morawiecki. Premier podkreśla, że polskie procedury pozwalają Ukraińcom w łatwy sposób znaleźć prace w naszym kraju. 09:33 - Dziś żaden kraj UE nie jest bezpieczny wobec ingerencji w jego wewnętrzne sprawy. Wspólnie musimy walczyć o bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni - apeluje premier. 09:32 Refleksje eurodeputowanego Ryszarda Czarneckiego podczas przemówienia premiera.

09:31 Bezpieczeństwo to drugi filar w planie Mateusza Morawieckiego na przyszłość Europy. - Unia musi reagować wszystkimi dostępnymi środkami. Bezpieczeństwo to także budowanie potencjału obronnego - mówi premier. Jako główne zagrożenie dla Unii Europejskiej wskazuje Rosję. 09:30 Morawiecki o elektromobilności. 09:29 Premier krytykuje Nord Stream 2. - On nie jest projektem gospodarczym, tylko politycznym - mówi Morawiecki. Zaznacza, że gazociąg daje Rosji wpływ na Europę. 09:28
09:27 Polski szef rządu w swoim przemówieniu mówi także o konkurencyjnych cenach energii i przyszłości energetycznej Unii Europejskiej. Wspomina o polskiej walce ze smogiem. - Stawiając kolejne cele redukcyjne, musimy pamiętać jednak, że nasze kraje startują z różnego poziomu - zaznacza. 09:26 Morawiecki twierdzi, że Plan Junckera nie powinien wygasnąć w 2020 roku, a działać dalej. 09:24 Premier postuluje powołanie europejskiego urzędu antymonopolowego. 09:24 - Niezbędne jest ograniczenie rajów podatkowych. One nie są wymierzone przeciwko temu czy innemu krajowi, ale przeciw nam wszystkim - twierdzi Morawiecki. 09:23 - My pokazujemy, że skuteczne państwo potrafi zlikwidować ubóstwo wśród dzieci - podkreśla szef polskiego rządu. 09:22 Premier wzywa do uszczelnienia systemu VAT i walki z wyłudzeniami. - W Polsce nam się udało. Poradziliśmy sobie z oszustami, którzy okradali naszych obywateli - zaznacza Morawiecki. 09:20 Zdaniem premiera Unia powinna skupić się na dokończeniu budowy rynku wewnętrznego, szczególnie na rynku usług. - Polityka spójności to przede wszystkim inwestycja w rozwój wspólnego rynku - zaznacza Mateusz Morawiecki. - Próby ograniczenia polityki spójności to populizm - dodaje. 09:19 UE 4.0, gotowa odpowiadać na wyzwania i społecznie wrażliwa, wspierająca obywateli, solidarna - to główne punkty wizji premiera. 09:19
09:18 - Odpowiedzią na europejskie przebudzenie jest wspólnota, która odpowiada na wyzwania przyszłości. (...) - Musimy zdefiniować równowagę między interesami wspólnymi, a obywatelskimi - mówi Morawiecki. 09:15 Brexit, kryzys migracyjny, kryzys strefy euro - premier wskazuje na kryzysy, które wskazują, że potrzebne jest nowe otwarcie. - Sytuacja jest wyjątkowa, mamy do czynienia z wieloma skumulowanymi kryzysami jednocześnie. Wielu Europejczyków nie wykazuje już entuzjazmu wobec integracji, a część wykazuje jednoznaczny sprzeciw. (...) To sygnał, że popełniliśmy błędy i powinniśmy je naprawić - mówi Morawiecki. 09:14 - Uszanowanie narodowych tożsamości jest fundamentem zaufania w UE, a pluralizm jest ogromną wartością. Każdy kraj w UE ma prawo do kształtowania swojego systemu prawnego - zaznacza premier. 09:12 - Jako pełnoprawny członek UE chcemy wpisać się w poszukiwanie konstruktywnego programu dla naszego kontynentu. Mamy swoje oczekiwania, ale też wiele do zaoferowania - mówi szef polskiego rządu, wskazując na rolę chrześcijaństwa dla europejskiej "jedności w różnorodności". - Gdyby nie Żelazna Kurtyna i tragiczny podział Europy po II wojnie światowej, Polska również byłaby założycielem Wspólnot Europejskich – zgodnie z wolą polskiego rządu na uchodźstwie - podkreśla. 09:11 - To zaszczyt dla mnie jako Premiera RP móc przestawiać polski punkt widzenia na najważniejsze wyzwania stojące przed UE - mówi premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreśla ważne rocznice dla polskiego parlamentaryzmu i rządów prawa. 09:11
09:10 Rozpoczyna się przemówienie polskiego premiera. 09:08 - Na stole znajduje się wiele propozycji, dlatego tak ważne jest wysłuchanie tego, co uważają państwa członkowskie. Stąd spotkanie miedzy PE i szefami rządów krajowych - wskazał. 09:05 Przewodniczący PE Antonio Tajani otworzył posiedzenie. 08:54
08:42 - To będzie wystąpienie w trzech aktach - zapowiada europoseł PiS Rysz

Na godzinę 9 rano zaplanowane zostało wystąpienie szefa polskiego rządu. Wcześniej Mateusz Morawiecki spotkał się z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Antonio Tajanim. Kolejnym punktem były pytania - od przedstawiciela Komisji Europejskiej, liderów grup politycznych bądź wyznaczonych przez nich osób oraz eurodeputowanych, którzy zapisali się na listę.

Wcześniej byli inni

Debata plenarna na temat przyszłości Europy z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego to kolejna z serii debat posłów i europejskich polityków poświęconych tej tematyce. Wcześniej w PE wystąpili premierzy Irlandii, Chorwacji, Portugalii, Belgii, Luksemburga i Holandii oraz prezydent Francji. W kolejnych debatach o przyszłości UE planowany jest m.in. udział liderów z Grecji, Estonii, Rumunii i Niemiec.