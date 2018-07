Gasiuk-Pihowicz: Powinno się zwołać stypę narodową a nie Zgromadzenie Narodowe

– Na 550-lecie z winy polityków PiS powinno się zwołać stypę narodową a nie Zgromadzenie Narodowe. Nie będziemy słuchać kłamstw polityków PiS i dlatego na znak protestu wyszliśmy dzisiaj ze Zgromadzenia Narodowego. Protestujemy przeciwko niszczeni roli polskiego Sejmu jako naturalnego miejsca debaty parlamentarnej, protestujemy przeciwko upolitycznianiu Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa, protestujemy przeciwko czystce w Sądzie Najwyższym – tłumaczył Kamila Gasiuk-Pihowicz, posłanka Nowoczesnej.

13 lipca w wynajętym namiocie znajdującym się na dziedzińcu Zamku Królewskiego odbyło się specjalne Zgromadzenie Narodowe. W wydarzeniu nie wzięli udziału posłowie PO, PSL i Nowoczesnej.

PO organizuje własne obchody

Grzegorz Schetyna poinformował, że klub Platformy Obywatelskiej nie będzie uczestniczył w Zgromadzeniu Narodowym. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej jako powód tej decyzji podał niszczenie demokracji i praworządności przez Prawo i Sprawiedliwość. – Uważamy i taka jest smutna polska rzeczywistość, demokracja parlamentarna jest przez PiS niszczona. Niszczone są zasady wspólnoty parlamentarnej, niszczona jest demokracja, wolność. Dlatego nie będziemy uczestniczyć w uroczystościach, które tak naprawdę mają przykryć prawdziwą, smutną rzeczywistość 2018 roku – powiedział lider PO.

Kontrowersje wokół daty

Kontrowersyjna jest sama data początków parlamentaryzmu. W 1993 roku Sejm obchodził swoje 500-lecie, a tegoroczne obchody podkreślają 550-lecie parlamentaryzmu. Minęło więc 25 lat, a mamy 50-letni przeskok. Historyk dr hab. Andrzej Korytko w rozmowie z „Rz” przyznał, że w ostatnim czasie doszło do zwrotu w badaniach nad początkami polskiego parlamentaryzmu. – W starszej historiografii funkcjonowała data 1468 roku jako pierwszego Sejmu Walnego dwuizbowego. Jednak w XIX wieku słynny historyk Adolf Pawiński kategorycznie stwierdził, że to Sejm z 1493 roku był pierwszym dwuizbowym. Dopiero przed kilkoma laty prof. Uruszczak bardzo racjonalnie uzasadnił powrót do daty 1468 roku – powiedział historyk.

– Uroczystości w Zamku Królewskim odnoszą się do wydarzeń historycznych. Dokładnie 550 lat temu – 13 lipca 1468 r. – odbył się sejmik generalny w Kole, który poprzedzał pierwszy w polskiej historii dwuizbowy sejm walny w Piotrkowie, 9 października 1468 r. Tę datę jako początek sejmu wymienił Jan Długosz, ale w XIX w. historycy nie zawierzyli temu dziejopisowi. Historia jako nauka jest żywa i na przełomie XX i XXI w. nastąpiła weryfikacja ustaleń naukowych, dlatego w 2018 r. świętujemy 550. rocznicę – wyjaśnia Marek Kuchciński.

